Atlas pierde con América, pero podría ganar en la mesa

Aunque cayeron 2-0 ante las Águilas del América con goles de Henry Martin al minuto 38 y de Richard Sánchez al 90’+4, no todo parece ser malo para los rojinegros del Atlas, ya que ahora el reglamento parece que les ayudará para no perder el encuentro.

Los rojinegros podrían ganar el partido en la mesa, esto debido a que las Águilas habrían cometido una falta al reglamento de competencia, como lo es la alineación indebida por parte de Federico Viñas, quien aunque no jugó, sí estuvo en la banca en el primer tiempo y calentó antes de que comenzara el cotejo y para el complemento el uruguayo se fue al palco de los visitantes.

El problema radica en que Viñas no estuvo registrado por América en la cédula entregada al silbante y según señala el Artículo 48 de competencia “se considera alineación indebida la participación de un jugador, ya sea titular o suplente, o integrante de cuerpo técnico que no esté registrado en la hoja de alineación”.

Debido a la pandemia de COVID-19, a los clubes se les indicó que, en este caso en el Estadio Jalisco, los palcos VIP y la tribuna son una extensión de la banca y por ende, no pueden meter a más jugadores de los que están registrados en la cédula.

Ante esto, la directiva del Atlas ya presentó una protesta formal a las autoridades de la Liga y se estará dando una resolución, la cual indica que los rojinegros se llevarían los tres puntos al bolsillo con marcador de 3-0 si es que se confirma que el club azulcrema incurrió en esta falta.

En la cancha, Atlas no fue superado por un América conformista, que aunque es nuevo líder general, no hizo notar la superioridad numérica ante la expulsión de Jesús Angulo desde el minuto 25 y que no quisieron atacar a pesar de mandar a la cancha a jugadores como Roger Martínez y Giovani dos Santos.

A falta de ver si procede o no la protesta de Atlas, los Zorros se mantienen en el lugar 16 de la tabla general con cinco puntos a la espera de ver qué hacen León y Pachuca en sus duelos de esta jornada, por lo que los Zorros regresarían al último sitio general.

�� #ElResumen



Revive los mejores momentos del enfrentamiento entre Atlas y América en el encuentro de la #Jornada7 #Guard1anes2021 de la #LigaBBVAMX pic.twitter.com/YUdvxYgTrE — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 21, 2021

ALINEACIONES

ATLAS

12. Camilo Vargas

15. Diego Barbosa

2. Martín Nervo

24. Brayton Vázquez

27. Jesús Angulo

8. Renato Ibarra

26. Aldo Rocha

218. Jeremy Márquez

(62’ 10. L. Acosta)

20. Jairo Torres

(24’ 16. L. Reyes)

7. Ignacio Malcorra

18. Milton Caraglio

(68’ 11. J. Correa)

DT. Diego Martín Cocca

AMÉRICA

13. Guillermo Ochoa

3. Jorge Sánchez

4. Sebastián Cáceres

25. Jordan Silva

2. Luis Fuentes

28. Mauro Lainez

(71’ 9. R. Martínez)

5. Pedro Aquino

198. Santiago Naveda

(46’ 10. G. dos Santos)

17. Sebastián Córdova

22. Álvaro Fidalgo

(90’ 23. A López)

21. Henry Martin

(77’ 20. R. Sánchez)

DT. Santiago Solari

JL