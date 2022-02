Atlas perdió su identidad: Diego Cocca

Tras la derrota sufrida en Tijuana frente a los Xolos por 2-0, el director técnico de los Zorros del Atlas, Diego Martín Cocca aceptó que su equipo perdió la identidad, luego de cometer errores garrafales que hicieron que recibieran dos goles en un solo tiempo, algo que hacía mucho no ocurría.

“Me preocupan las formas, creo que no hicimos un buen partido, lo que habíamos planteado no lo hicimos bien, cometimos errores, ellos los aprovecharon. A este equipo nunca le había pasado que le hicieran dos goles en un tiempo. Perdimos la identidad que teníamos y en estos momentos lo mejor es analizar bien, saber tomar buenas conclusiones de puertas para adentro para que no vuelva a ocurrir”, dijo el técnico argentino.

Cocca se va preocupado, pero consciente de que debe trabajar y pronto en recuperar a sus jugadores, ya que esta semana hay jornada doble en la Liga MX, sin embargo aprovechó para felicitar a Tijuana por el triunfo.

“Me sorprendió mi equipo que no supo resolver. No es normal que a este equipo le hagan dos goles en un tiempo, fue mérito de Tijuana, hicieron lo que tenían que hacer, aprovecharon las situaciones y fuero justos ganadores, los felicito porque hicieron un buen partido, nosotros analizaremos qué hicimos mal para que no se repita”, siguió.