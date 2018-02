En el drama de una temporada que parece pesadilla, empatar en casa ante un rival que tenía etiqueta de favorito no debería de ser tan mala noticia.

Sin embargo el 1-1 del Atlas ante Necaxa deja la impresión de que los rojinegros no supieron reflejar en el marcador la mejoría que mostraron respecto a la catástrofe del Estadio BUAP apenas el sábado anterior.

Los rojinegros, salvo 20 minutos de descontrol en la primera mitad, tuvieron la pelota ante los Rayos, supieron trasladarla a zona del rival y si bien no lo agobiaron en el área, sí crearon las suficientes jugadas de peligro para dibujar un 2-0.

A cambio, otra vez luego de fallar ante el arco rival, los tapatíos apenas rasguñaron un 1-1 que sirve para sumar, mas no para soñar con un repunte.

Atlas se queda con cuatro puntos en la parte baja de la tabla general, mientras que Necaxa se mantiene con apuros en zona de Liguilla.

Confianza

Ante poco menos de 20 mil aficionados, lejos de sacudir su alineación luego de la derrota ante Lobos, Rubén Omar Romano decidió darle una segunda oportunidad a su cuadro titular, salvo el peruano Alexi Gómez, quien le dejó su lugar a Rafael Márquez, un cambio hasta cierto punto cantado.

Pese a que tuvieron más tiempo la pelota, los Rayos fueron los que debieron irse al descanso con la ventaja, pero no supieron definir.

Atlas, por el contrario, encontró el gol de la ventaja al minuto 57 cuando Milton Caraglio sacó una media vuelta en el pico del área por derecha que se coló al rincón izquierdo con la complicidad de Barovero.

Los Zorros tuvieron el 2-0 en un par de ocasiones y no definieron. Necaxa empató al 79’ con gol de Martín Barragán, cuando los pocos que fueron al estadio sabían que la suerte rojinegra no perdona cuando no son contundentes.

Atlas mejora, pero no alcanza para ganar.

MOMENTOS CLAVE

Perdonan

Necaxa tuvo un lapso de amplio dominio sobre el Atlas. Al minuto 22 Carlos González debió abrir el marcador, pero el paraguayo vació una diagonal retrasada con un disparo chorreado por un costado. Cinco minutos después Dávila voló su tiro cuando quedó frente a Toselli tras una gran jugada.

Castigan

Atlas debió empezar el segundo tiempo perdiendo al menos por un gol, pero a cambio se puso en ventaja al minuto 57, cuando Caraglio sacó un disparo sorpresivo al rincón izquierdo que contó con la colaboración de Barovero, para tomar la ventaja en el partido sin ser ampliamente superior.

No aprenden

Al igual que los Rayos, Atlas tuvo un lapso de amplio dominio sobre el rival. Al minuto 70 Garnica tuvo el segundo tanto y la falló. Tres minutos después el “Hueso” tampoco concretó una gran combinación con Arreola. Al 79’ llegó el empate de los Rayos que, para que doliera más, concretó Martín Barragán para el 1-1 final.

Cita despreciada

Tras haber tocado fondo apenas hace unos días, el mítico Estadio Jalisco recibía a su hijo más necesitado, con la esperanza de poder brindar el apoyo que en el terreno de juego ninguno de sus jugadores parecía merecer.

La cita comenzó en punto de las siete, si bien en esta ocasión la fiesta era entre semana, nunca ha sido excusa para quienes la atienden. Contrario a lo que muchas veces presume el inmueble, los invitados se quedaron cortos, como si una parte de su identidad hubiera desaparecido.

La ahora Casa del Alma despertó hasta pasada la media hora de juego, pero fue una Fiel que denotaba ira, enojo, frustración y que exigía lo que consideran suyo y presumían se lo habían arrebatado.

LA FIGURA

Clifford Aboagye

El ghanés es el motor del medio campo rojinegro. Anoche se sumó a labores de recuperación junto al “Macue” Robles, pero además le dio salida a su equipo y se dio tiempo de arrastrar personalmente la pelota a las afueras del área del equipo visitante.

LA VOZ DEL EXPERTO

Negro panorama

Erubey Cabuto, ex jugador

“La mala planeación de este torneo, donde estaban esperando a que al ‘Profe’ Cruz le fuera bien y decidieron correrlo; ahí están las consecuencias de llegar con un nuevo técnico a empezar nuevamente un proceso. Esto no es culpa de Romano, creo que viene a dar lo mejor que puede, pero le va a costar mucho. Falta mucho trabajo entre líneas, saber manejar partidos y en definitiva vemos un panorama negro futbolísticamente hablando”.