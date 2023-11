Atlas lanza nueva playera

Eliminados, humillados por muchos, abandonados por un sector de la afición que ya no asiste al Estadio Jalisco, pero Atlas estrenará una nueva indumentaria y fue anunciada un día antes del juego ante Necaxa, último de la temporada regular y último para ambos conjuntos en el Apertura 2023, ya que los dos están eliminados.

Ese jueves, la marca que viste a los rojinegros ha presentado una playera conmemorativa alusiva a los videojuegos. Esto lo hacen “para abanderar la colección de uniformes alternos de fútbol que patrocinarán en la Liga MX, además de una colección de producto “fan wear” para otros aficionados, nos referimos por supuesto a la colaboración Call of Duty x CHARLY, que además festeja su vigésimo aniversario”, indicó Atlas en un comunicado oficial.

La nueva “piel” la utilizarán a partir del Torneo Clausura 2024, y en venta se podrá encontrar a partir de hoy, 9 de noviembre, en internet, tiendas físicas y retailers especializados en México y Estados Unidos, con un precio al público de $1,799 pesos para caballero y $1,699 para dama.

"La Fiel Rojinegra y todos los seguidores de esta zaga podrán apreciar en nuestra nueva piel un transfer logo del vigésimo aniversario de Call Of Duty en la parte interna del jersey, en la espalda, el logo de Call of Duty, insertos laterales del logo Call Of Duty y un transfer de Call of Duty del lado derecho inferior delantera".

SV