Después de cuatro años de espera, tras suspenderse la edición 2021 por la pandemia por COVID-19, el Mundial Sub-17 regresa para reunir a las jóvenes promesas del futbol.

El torneo juvenil que se realiza cada dos años y que en esta ocasión tendrá como sede Indonesia, pondrá en marcha las actividades este viernes 10 de noviembre con los partidos inaugurales entre Mali vs Uzbekistán y Panamá vs Marruecos a las 03:00 am.

La justa internacional está conformada por 24 naciones que están repartidas en seis grupos de cuatro, después de disputar la primera ronda, los dos primeros de cada sector y los cuatro mejores tercer lugar, tendrán la posibilidad de clasificarse a los octavos de final. A partir de ahí, las rondas de eliminatorias serán a un solo partido hasta llegar al encuentro que define al campeón.

En total, serán 22 días de intensas emociones en los que las selecciones se enfrentarán entre sí para intentar llegar a la gran final que se celebrará el 02 de diciembre en el Estadio Manahan, en la ciudad de Surakarta.

Para Indonesia 2023, los aztecas que se perfilan para ganar su tercer copa de la categoría se encuentran en el grupo F junto con Alemania, Nueva Zelanda y Venezuela; el partido debut para los dirigidos por Raúl Chabrand será ante los europeos el domingo 12 de noviembre a las 06:00 horas tiempo del centro de México.

En la historia de las Copas del Mundo Sub-17 se han tenido nueve diferentes campeones, los cuales son: Nigeria, Ghana, Francia, Rusia, Arabia Saudí, Suiza, Inglaterra, México y Brasil. Justamente, los dos últimos mencionados, protagonizaron la final de la edición del 2019, en la que la ‘verde-amarela’ siendo anfitriona, derrotó a los mexicanos para obtener su cuarta copa.

La última vez que la Selección Mexicana alzó el título de campeón de dicha competencia fue en México 2011, frente al equipo de Uruguay y con el Estadio Azteca como el principal escenario.

Partidos de México en fase de grupos

12/11 | México vs Alemania | 06:00 horas tiempo del centro de México.

15/11 | México vs Venezuela | 03:00 horas tiempo del centro de México.

18/11 | México vs Nueva Zelanda | 03:00 horas tiempo del centro de México

Dónde seguir el Mundial Sub-17

VIX+ y TUDN serán los encargados de transmitir los partidos de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-17.

SV