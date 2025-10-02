Atlas busca aferrarse al Play-In en duelo clave ante Juárez

El respiro que tanto anhelaba llegó. Tras una larga sequía de 12 partidos sin conocer la victoria, Atlas consiguió romper la mala racha la semana pasada tras vencer a Necaxa y ahora afronta un nuevo reto: recibir este viernes 3 de octubre a los Bravos de Juárez en el estadio Jalisco, con la encomienda de ligar triunfos que lo mantengan con vida en la pelea por los puestos de Play-In.

El desafío no será sencillo. Los rojinegros marchan en la décimo cuarta posición con apenas 10 puntos, ocho menos que los fronterizos, equipo que ha mostrado una mayor regularidad a lo largo del torneo y que actualmente se ubica en la séptima plaza con 18 unidades, debido a cinco victorias, tres empates y tres descalabros.

El panorama para los Zorros no es del todo alentador en cuanto a plantel, puesto que el capitán Aldo Rocha, Rivaldo Lozano y Rober Pier, estarán ausentes por lesión. Estas bajas obligarán a reconfigurar la alineación en un partido que representa mucho más que tres puntos, ya que está la posibilidad de mantener vivas las aspiraciones de colarse a la reclasificación.

Sin embargo, la historia reciente ofrece un pequeño respiro para los tapatíos. En los últimos cinco enfrentamientos directos entre ambos equipos, Atlas no ha perdido frente a los Bravos, sumando una seguidilla positiva que incluye tres empates y dos triunfos. Eso sí, los dos duelos más recientes terminaron igualados, lo que refleja la creciente competitividad del cuadro que dirige Martín Varini.

Juárez, por su parte, llega con la motivación de consolidar su buena campaña. Viene de superar al León de James Rodríguez y busca sumar en Guadalajara para no descolgarse de los primeros lugares y, de paso, alargar la crisis del Atlas como local, donde los Zorros han tenido dificultades para hacerse fuertes.

La cita está pactada para este viernes en el Coloso de la Calzada Independencia a las 21:05 horas, en lo que se anticipa como un encuentro de tensión y con tintes decisivos. Para Atlas, el margen de error es prácticamente nulo: un triunfo lo acercaría a la pelea por los puestos de Play-In, pero una derrota podría sepultar de manera prematura sus aspiraciones.

Horario, fecha y transmisión

Viernes 3 de octubre

Atlas vs FC Juárez | 21:05 horas | Estadio Jalisco

Transmisión: VIX

