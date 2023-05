No hay fecha que no se llegue y día que no se cumpla. Se llegó el momento de la verdad para los rojinegros del Atlas y este sábado en punto de las 17:00 horas, visitarán a La Máquina de Cruz Azul en el primer duelo de la repesca del Clausura 2023, en donde ambos equipos tienen una misión en mente, acceder a la Liguilla.

El Estadio Azteca pinta para ser un testigo espectacular en este partido que luce parejo, ya que los Cementeros terminaron la temporada regular en el octavo lugar con 24 puntos, mientras que los Zorros finalizaron en el noveno puesto con 21 unidades, de ahí que sea el duelo más equilibrado de todos los que se disputarán en la repesca.

Para este duelo, Atlas no podrá contar con equipo completo, debido a la sensible baja de uno de sus pilares en la alineación titular. Y es que el delantero Julio César Furch fue expulsado en el juego de la Fecha 17, por lo que no podrá estar ahora ante los Celestes; de ahí en más, Benjamín Mora podrá contar con el resto de sus jugadores.

De ahí que elementos como Camilo Vargas, Martín Nervo, Aldo Rocha y Julián Quiñones cargarán con el peso del equipo en la columna vertebral rojinegra, apoyando a jóvenes y canteranos como Diego Barbosa, Luis Reyes, Ozziel Herrera y Jeremy Márquez.

Por su parte, La Máquina comandada por Ricardo “Tuca” Ferretti está lista y aceitada. Vienen de derrotar a Santos Laguna en el partido pasado y con la confianza en lo hecho en el cierre de la campaña regular, así saldrá a la cancha del Estadio Azteca, con la motivación y entrega que tendrá el equipo que comanda Jesús Corona y que estará acompañado por Rodrigo Huescas, Ignacio Rivero, Juan Escobar, Ramiro Funes Mori, Julio Domínguez; Erik Lira, Uriel Antuna, Carlos Rodríguez; Augusto Lotti y Carlos Rodolfo Rotondi.

En caso de que haya empate en los poco más de 90 minutos de juego en el Coloso de Santa Úrsula, el ganador del boleto para los Cuartos de Final será definido mediante tiros desde el manchón penal.

MF