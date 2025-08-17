Atlas se 'acostumbra' a recibir goles por racimos

El Atlas se ha convertido en un colador. Da igual el técnico, el rival o el torneo: la zaga rojinegra no ofrece garantías y los números lo exponen con crudeza. En el Apertura 2025, los Zorros han jugado cinco partidos de Liga y en cuatro de ellos recibieron, como mínimo, tres goles. Una constante que retrata el desastre defensivo que atraviesa el equipo.

El calvario comenzó en la Jornada 2 con un 3-3 ante Cruz Azul en el Estadio Jalisco. Después vino la derrota 3-1 en Monterrey, seguida por el doloroso 0-3 frente a Pachuca en casa. Y como si no fuera suficiente, en Querétaro dejaron escapar una ventaja de 3-1 para terminar empatando 3-3 en el último suspiro.

Son 12 goles en apenas cuatro partidos de Liga, todos en contra, todos reflejando la misma historia: errores de marca, desconcentraciones y un equipo que se desmorona en cada balón aéreo o jugada de presión rival.

Pero la mediocridad defensiva no se limita a la Liga MX. En la Leagues Cup, Atlas recibió tres goles de Orlando City y cuatro más de Atlanta United, redondeando una racha vergonzosa: siete partidos consecutivos recibiendo entre tres y cuatro goles. Ningún entrenador ha encontrado la fórmula. Ni Gonzalo Pineda en su breve paso, ni Diego Cocca en su esperado regreso, han podido dar orden a una defensa que simplemente no responde.

El panorama es alarmante. Atlas no solo sufre atrás, también transmite inseguridad en cada línea. Camilo Vargas, figura indiscutible en torneos anteriores, ahora es exigido constantemente sin respaldo alguno de su zaga. Con estos números, cualquier ilusión de recomponer el camino luce lejana: hoy, Atlas es el equipo al que todos le anotan y siempre por racimos.

Partidos de Liga

Jornada 2 Atlas 3-3 Cruz Azul

Jornada 3 Monterrey 3-1 Atlas

Jornada 4 Atlas 0-3 Pachuca

Jornada 5 Querétaro 3-3 Atlas

Partidos de Leagues Cup

Jornada 2 Orlando City 3-1 Atlas

Jornada 3 Atlanta United 4-1 Atlas

SV