AC Milan debuta con victoria y asistencia de Santiago Giménez

Siguen en plan grande los mexicanos en Europa. El delantero mexicano Santiago Giménez participó en la victoria del AC Milán ante el Bari en la Copa de Italia, en la que fue la presentación del conjunto “Rossonero” en la temporada 2025-26.

El atacante ingresó de cambio en el primer tiempo, tras la lesión del delantero portugués Rafael Leão, y apareció en la segunda mitad para brindar una asistencia a Christian Pulišić en el segundo gol del encuentro, con el que el Milán obtuvo su pase a la siguiente fase.

El primer tanto del partido llegó al minuto 14, tras un centro por el sector derecho de Fikayo Tomori que fue directo al área, donde se encontraba Rafa Leão. El portugués conectó con un remate de cabeza que sacudió las redes para adelantar a los suyos. Sin embargo, poco después el lusitano tuvo que abandonar el juego por lesión, lo que permitió el ingreso de Giménez.

Ya en la segunda mitad cayó el segundo gol con el que el Milán cerró el triunfo. Santiago Giménez inició la jugada desde el medio campo y asistió a Christian Pulišić, quien le devolvió el balón al mexicano con una “pared” para que el norteamericano definiera el 2-0 definitivo.

