No fueron los errores en el partido de ida, el penal regalado por Camilo Vargas y la expulsión de Santamaría; no fueron las fallas de Julián Quiñones, las pifias y expulsión de Aldo Rocha, sino que la eliminación del Atlas a manos del Philadelphia Union, se debió a solo unos centímetros, según dijo el técnico Benjamín Mora.

Con una dosis mínima de autocrítica, el técnico mexicano se disculpa del fracaso debido a que los dos goles fueron revisados por el VAR, los cuales sí eran válidos y de ahí, que haya sido por poquito, que casi avanzan a Semifinales del certamen continental.

“Lamentable la eliminación, estamos tristes porque la respiramos, la tuvimos cerca, fueron centímetros en los dos goles que nos dejan fuera, se marcan de primera instancia fuera de lugar en los dos, entones estábamos muy cerca de evitarlos, no fue así y hay tristeza en el equipo por la eliminación, lo intentamos, luchamos, creíamos que podíamos hacerlo, fuimos superiores en el desarrollo del partido, el funcionamiento me deja con buen sabor”, dijo el timonel rojinegro.

A Benjamín Mora se le termina poco a poco la credibilidad por parte de la Fiel, sin embargo con la directiva no tanto así, por lo menos el mexicano no quiso meterse en camisa de once varas, ya que hoy por hoy solo piensa en ganarle a Pachuca el fin de semana en el Estadio Jalisco.

“Yo no estoy pensando en eso, yo pienso en cerrar bien y mejorar al equipo dentro de mis posibilidades. Después de eso, el plantel se conforma de 26 o 27 jugadores que en la expectativa nosotros tenemos que utilizar a los que estén en mejor momento, por eso tenemos que seguir trabajando, para los que no han jugado mucho, le ayuden al equipo”, comentó Mora.

