El hecho de que no tuvieron pretemporada en dos torneos seguidos, pocas vacaciones y una aparición a la alta competencia en poco tiempo, así como el ajetreo que tendrán en este mismo Apertura 2022, son las excusas que puso Diego Cocca ante una derrota más del Atlas, ahora a manos de los Xolos de Tijuana.

“Está claro que las excusas las tenemos y son válidas, no tenemos pretemporada, tuvimos poco tiempo de vacaciones y 10 días para volver a jugar. Esta idea que tenemos no da para lo que físicamente buscamos, sabemos lo que tenemos que hacer, compensar desde otro lugar y mucho es mental, nos tenemos que adaptar a eso. Hay que tomar decisiones y sacar el momento difícil del partido sin que marquen y eso no está pasando, hay que trabajar para que no nos hagan más goles”, afirmó el timonel argentino.

De ahora en adelante, Atlas será uno de los equipos que más participación tenga de aquí a que queden eliminados del torneo local, y es que además de su participación en la Liga MX, estarán presentes en torneos y partidos internacionales.

Ahora, con la derrota frente a Xolos y lo que han vivido ante equipos como Toluca y Tigres, deja a Diego Cocca con “mucho aprendizaje, seguimos aprendiendo y entendiendo la situación, y lo primero que hay que entender es el contexto. Está claro que salir campeón es muy difícil, salir bicampeón es más difícil y seguir ganando ahora es todavía más. El compromiso está, los jugadores están, hay que seguir trabajando, hay que ordenar las ideas, para que el equipo no tenga estos altibajos”, comentó Cocca.

JL