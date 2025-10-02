La velocista mexicana Paola Morán es la nueva nutrióloga del Atlas. La atleta tapatía se integró al equipo de trabajo del conjunto rojinegro varonil, por lo que ahora forma parte de la estructura de la institución rojinegra.

Desde el mes pasado, Morán dejó la pista de tartán para unirse a las filas del conjunto rojinegro como nutricionista del primer equipo; esto, después de que la atleta mexicana estudió Nutrición y Bienestar Integral en el Instituto Tecnológico de Monterrey, campus Guadalajara.

Además de su licenciatura en el Tecnológico de Monterrey, Paola Morán finalizó el pasado mes de agosto su máster en Entrenamiento y Nutrición Deportiva en la Universidad Europea de Madrid (UEM).

La nueva nutrióloga del Atlas estuvo presente en el entrenamiento del equipo en las instalaciones de la Academia AGA, como parte de los trabajos finales del equipo de cara al compromiso de este viernes ante Bravos de Juárez.

La atleta, de 28 años de edad, tendrá su primera fase como profesional en el área de la salud, luego de que, en su etapa como velocista representando a México, combinó los estudios con su carrera como atleta.

Como deportista representando a México, cuenta con una larga trayectoria. Después de conseguir la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, fue semifinalista en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en París 2024, en la prueba de los 400 metros planos. Además, fue campeona en siete ocasiones en las Olimpiadas Nacionales.

La tapatía también es recordada como una de las atletas que alzaron la voz ante la reducción de su beca tras los Juegos Olímpicos de París 2024. Además, expuso el nulo apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, ya que no le habían pagado su beca desde 2021.

SV