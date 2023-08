El director técnico del Atlas, Benjamín Mora fue sincero y reconoció que pese a obtener la victoria en el Estadio La Corregidora ante Querétaro, no fue el compromiso mejor jugado por sus rojinegros, aunque sí señaló que es mejor observar los buenos detalles para seguir trabajando en seguir potenciando a sus futbolistas.

“No fue el mejor partido, no fue el partido más bonito en la cuestión del estilo y de lo que queremos lograr; sin embargo, hicimos cosas muy positivas, venimos a jugar a una cancha muy difícil, Querétaro vive un muy buen momento, tiene confianza y se hizo complicado, nosotros no encontramos muy bien nuestro juego colectivo, pero encontramos el gol, lo que no habíamos encontrado en otros partidos, a veces juegas bien y no ganas y ahora no juegas tan bien y ganas. Al final el análisis se hace después con los pequeños detalles y vamos a seguir trabajando para que en este tipo de partidos podamos jugar bonito y ganar “, dijo Benjamín Mora.

El jueves, ya en Guadalajara, los jugadores de Atlas, realizarán su entrenamiento a las 17:00 horas; el viernes los Rojinegros seguirán su preparación a las 9:30 horas en La Academia. El sábado día previo al encuentro frente al Atlético San Luis, las actividades empezarán a las 9:30 horas con el entrenamiento, para que a las 13:00 horas, el equipo viaje vía terrestre a San Luis Potosí.

