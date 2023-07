Como parte de su gira de pretemporada por el continente americano, el conjunto Real Sporting de Gijón de la Segunda División de España y que es propiedad de Grupo Orlegi, sostendrá la noche de este miércoles un partido amistoso ante su “hermano”, los rojinegros del Atlas, en partido que comenzará en punto de las 20:00 horas en el Estadio Jalisco.

“Muy buenas sensaciones, estamos muy contentos de poder enfrentar a un equipo así, nosotros vamos a darle con todo, está claro que hay que ir paso a paso porque es una pretemporada y hay que hacerla bien”, indicó el jugador del cuadro ibérico, el mexicano Jordan Carrillo, después de su entrenamiento en la Academia, instalaciones prestadas por parte de la directiva de Atlas.

El nacido en Sinaloa y que pertenece a Santos Laguna, expresó su beneplácito por jugar en un equipo como el Sporting de Gijón, con el cual buscará ganarse un lugar en el cuadro titular.

“Me siento muy contento, muy feliz, me he encontrado muy a gusto, me han arropado muy bien, vengo con todo en esta nueva temporada, me siento contento de regresar a México y muy contento de enfrentar a este equipo”, siguió.

Este equipo español tiene en sus filas varios rostros conocidos por la afición mexicana y rojinegra, ya que además de Carrillo, ahí juegan también Carlos Izquierdoz, Ignacio Jeraldino y Juan Otero, colombiano que también tuvo un paso por Santos Laguna.

Por su parte, para los Zorros, este encuentro ante el Sporting de Gijón tiene doble finalidad: la primera será llegar lo mejor preparados a la Leagues Cup, torneo que enfrentará a los equipos de la Liga MX y la MLS y en donde enfrentará al NYCFC y al Toronto FC.

Pero además, servirá como homenaje y despedida para su leyenda viviente, Julio César Furch, quien ha sido transferido al Santos de Brasil y este miércoles se podrá despedir de la afición rojinegra, a quienes tantas alegrías les dio, como un bicampeonato y muchos goles.

IO