Inicia la semana previa al arranque del Torneo Apertura 2023 y los rojinegros ya preparan su debut ante Cruz Azul, el cual será el próximo sábado 1 de julio en el Estadio Jalisco; una nueva oportunidad para buscar un título más y para ello, se reforzaron de gran manera en la línea de ataque.

Así, el timonel Benjamín Mora tiene ya un plantel rico en juego ofensivo, con jugadores de la talla de Julián Quiñones que estuvo peleando el título de goleo, así como la calidad probada de Julio Furch y Brian Lozano, la juventud de Ozziel Herrera y Brayan Trejo, la revancha de Mauro Manotas, pero con la recién incorporación de dos elementos, Eduardo “Mudo” Aguirre y Mateo García.

Ocho jugadores de condiciones ofensivas que pocas veces jugarán juntos todos ellos, pero con la calidad suficiente como para asustar a cualquier defensa del torneo. Con lo que no cuenta el cuerpo técnico, es que estos jugadores en su mayoría no tuvieron un buen semestre pasado, ya que los mejores fueron el colombiano Quiñones y el uruguayo Lozano.

Los dos jugadores que recién llegaron tuvieron pocos minutos y pocos juegos disputados, por lo que son más apuestas que una realidad para el ataque de los Zorros.

El caso de los canteranos Herrera y Trejo, estos dos elementos están ante la oportunidad de brindar su torneo de consagración, más Christopher que chances ha tenido y que no las ha aprovechado. En cambio Ozziel, actualmente está en la Selección mexicana y éste podría ser su temporada de despegue, si es que no deja a la institución esta misma semana.

Quiñones no sale

No es por el precio, no es porque el jugador no quiera. Julián Quiñones se quedará en Atlas por lo menos un torneo más, debido a que en América simplemente le dijeron que no a seguir con una negociación que iba lenta. Esto sucedió luego de que en los altos mandos americanistas le bajaron el pulgar a la llegada del colombiano, tras sus múltiples indisciplinas a lo largo de su carrera, no así por su calidad, que eso nadie lo discute.

También se habló de que podría ir a Cruz Azul, sin embargo para La Máquina era un precio exorbitante el que se pide por el delantero rojinegro, aunado a que también saben de sus indisciplinas, por ende no tiene un futuro claro en la capital del país.

Números en el último semestre

Jugador JJ GOLES

Julián Quiñones 20 13

Julio Furch 19 4

Ozziel Herrera 16 3

Brayan Trejo 16 1

Brian Lozano 19 7

Mauro Manotas 7 0

*Mateo García 24 2

*Lalo Aguirre 3 0

*García y Aguirre son nuevos en el club