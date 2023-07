Ya se disputó una jornada en el Apertura 2023, le ganaron a Cruz Azul y el arranque fue con el pie derecho. Mejor no pudo ser para el Atlas, sobre todo porque dos de sus refuerzos ya debutaron, lo hicieron con buenos dividendos y por eso, el director técnico Benjamín Mora aceptó que hoy por hoy su plantel está completo y no esperan más refuerzos para este semestre.

Atlas contrató a Juan Manuel Zapata, Eduardo Aguirre, Mateo García y Rivaldo Lozano; en el partido ante La Máquina, el “Mudo” hizo un gol y García mostró buenas cosas, faltan los otros dos en tener actividad, lo cual ayudará a tener una buena participación, tanto en la Liga MX, como en el certamen internacional Leagues Cup.

“Ya, estamos completos, sí, siempre estamos completos, porque somos los que estamos y somos los que somos. Es decir, no pienso en que pudiera ser si viene tal o si no tendríamos a tal, qué haríamos, no pienso en supuestos, pienso en realidad, la realidad es el plantel que tenemos, la realidad es el plantel que se está formando y hoy estamos completos y con eso competimos, no puedo decir hasta dónde nos va a alcanzar, pero seguramente vamos a luchar por las dos competiciones”, dijo Mora.

Lo cierto es que el estratega rojinegro aceptó que deja una ventana abierta a la posibilidad de que alguien más llegue al plantel, sobre todo porque el cierre de registros es hasta el mes de septiembre.

“Qué bueno que la ventana te dé la oportunidad de siempre reforzar el equipo, mientras sea para sumar y para reforzar líneas. Nosotros lo que más nos gusta es la competitividad entre ellos porque es lo que más enaltece a las características de un jugador y los resultados y el funcionamiento. Así que estamos de acuerdo con cómo son las cosas”, comentó.

SE FUERON

Aníbal Chalá, Julián Quiñones, Jesús Ocejo, Jesús Gómez, Diego Barbosa

LLEGARON

Juan Manuel Zapata, Eduardo Aguirre, Mateo García y Rivaldo Lozano