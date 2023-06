Desde que llegó Grupo Orlegi a tomar las riendas de los rojinegros del Atlas en 2019, las entradas en el Estadio Jalisco han ido en decremento, esto al preferir resultados deportivos que buenas asistencias por parte de sus aficionados y para muestra un botón. En este torneo que recién terminó, los Zorros registraron una asistencia apenas superior al 33.19 por ciento de capacidad por partido.

Esto es, de los 55 mil 20 aficionados que le caben al Coloso de la Calzada Independencia, por partido en promedio Atlas ingresó a 18 mil 265 personas, sin importar que se hayan registrado dos clásicos ante Chivas, un partido ante América y partidos de instancias definitivas en la Concachampions.

Tan solo en la Liga MX, Atlas tuvo una asistencia total en temporada regular de 157 mil 64 aficionados, mientras que ya contando el partido de Ida de los Cuartos de Final ante Guadalajara, se registró una asistencia total en los 10 partidos disputados de 182 mil 656 personas.

Ante las pobres entradas registradas en el Estadio Jalisco con los partidos de Atlas como local, el presidente de la institución rojinegra, José Riestra analizó los factores que llevaron a que la afición se haya ausentado de las tribunas de la casa atlista.

“Hay varios factores, no es solo uno, desde los accesos, las comodidades que brinda el estadio, un tema de precio, de horarios, de fechas, porque jugamos en distintos días, un tema de la barra, que no decidió no credencializarse y por ende no pudo asistir a los partidos. Entonces creo que son varios temas que tenemos que trabajar, el tema de la policía y las distintas situaciones que se vivieron dentro del estadio y son temas que estamos trabajando. Creo que hay varios temas con la Liga que hay que platicar buscando poder tener un mayor espectáculo en el estadio, el famoso color. Creo que hay que regresarlo, obviamente con las disposiciones correctas, pero también es parte fundamental de lograr para que regrese más gente al estadio”, indicó Riestra López.

Ni en partido

En la temporada regular, Atlas jugó ante Chivas y América, además de que se presentó otro Clásico Tapatío más en la Liguilla. Aun así, los Zorros no tuvieron buenas entradas aunque hubiera este tipo de encuentros.

Frente a los rojiblancos se registró una entrada de 27 mil 955 aficionados en temporada regular y de 25 mil 592 aficionados en la Liguilla; además ante América ingresaron 29 mil 814 aficionados, una entrada pobre si se toma en cuenta que al Jalisco le caben poco más de 55 mil personas.

Pepe Riestra explicó que esto se debe a que “si no había la demanda suficiente, no había la necesidad de tener muchas más zonas abiertas, las cuales generaban un mayor costro, también muchas de las zonas que no se han abierto, es porque no podemos brindar una muy buena experiencia, en temas de alimentos y bebidas, en temas de accesos, en temas de baños, entonces decidimos si no es necesario tener el estadio abierto para que vaya gente y la situación, cerrar ciertas zonas para poder brindar una mejor atención a nuestros aficionados que van al Estadio”.

Numerología

182,656 asistencia total

18,265.6 en promedio por partido

157,064 asistencia en temporada regular

Entradas en el Jalisco por jornada como local

Jornada 1 Atlas 0-0 Toluca 14,786 aficionados

Jornada 2 Atlas 2-1 Mazatlán 12,794 aficionados

Jornada 4 Atlas 2-2 Santos 14,073 aficionados

Jornada 6 Atlas 0-2 Rayados 12,465 aficionados

Jornada 8 Atlas 0-1 Tigres UANL 17,315 aficionados

Jornada 9 Atlas 2-2 América 29,814 aficionados

Jornada 11 Atlas 0-1 Club León 11,555 aficionados

Jornada 13 Atlas 3-3 Chivas 27,955 aficionados

Jornada 15 Atlas 4-1 Pachuca 16,307 aficionados

4tos de Final Atlas 1-0 Guadalajara 25,592 aficionados

