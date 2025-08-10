Falla mecánica frustra a Pato O’Ward en Portland

El Gran Premio de Portland 2025 terminó en frustración para el mexicano Pato O’Ward, quien abandonó prematuramente la lucha por la victoria debido a una falla eléctrica en su Arrow McLaren, y en consagración para el español Alex Palou, que aseguró su cuarto título de IndyCar tras terminar tercero.

O’Ward partía desde la pole y mantenía un sólido liderato en las primeras vueltas, con la esperanza de recortar la diferencia de 121 puntos que lo separaba de Palou en el campeonato.

Para mantener viva la pelea, el regiomontano necesitaba dejar la brecha en menos de 108 unidades, obligando al catalán a esperar hasta Milwaukee o Nashville para definir el título. Sin embargo, el destino cambió en la vuelta 22: una falla en el inyector del motor detuvo su monoplaza en la entrada a pits, a escasos metros de su posición de servicio.

Los mecánicos de Arrow McLaren acudieron a empujarlo y detectaron un problema en el cableado del sistema de inyección. La reparación tardó nueve vueltas, lapso suficiente para que O’Ward quedara fuera de contención y solo sumara seis puntos, alcanzando 475 en la tabla y asegurando matemáticamente el campeonato para Palou.

En la pista, Will Power aprovechó las circunstancias para llevarse la victoria, la primera de la temporada para él y la tercera para Chevrolet en 2025. El australiano de Penske dominó el ritmo de carrera y ejecutó impecables paradas en pits para mantenerse delante de Christian Lundgaard, quien finalizó segundo y volvió a quedarse cerca de su primer triunfo con Arrow McLaren.

La competencia no estuvo exenta de incidentes. Desde la largada, retrasada 37 minutos, O’Ward controló a Felix Rosenqvist, mientras Palou escalaba posiciones con neumáticos primarios frente a rivales que iniciaron con compuestos alternativos. Tres banderas amarillas en las primeras 14 vueltas, provocadas por incidentes de Santino Ferrucci, Kyffin Simpson y un choque entre Conor Daly y Christian Rasmussen, alteraron las estrategias y llevaron a O’Ward a su primera detención temprana.

Cuando parecía que podía recuperar el liderato con una estrategia alterna, la avería selló el destino de su carrera y del campeonato. Pese a volver a la pista nueve vueltas atrás, el mexicano completó el recorrido únicamente por orgullo profesional.

Palou, con su tercer lugar, cerró de forma anticipada un campeonato que dominó con consistencia y regularidad, refrendando su lugar entre los mejores de la categoría.

El serial de IndyCar continuará el próximo domingo 24 de agosto con el Gran Premio de Milwaukee, penúltima carrera de la temporada.

