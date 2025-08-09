Los números son alarmantes: tras recibir apenas 15 y 19 goles en los torneos del bicampeonato, las cifras se han disparado. En el Clausura 2025 recibieron 32 goles, y en el presente Apertura 2025 ya suman ocho tantos encajados, pese a que solo han disputado tres partidos de Liga MX. La tendencia es clara: cada semestre empeoran.

Desde la salida de Diego Cocca, el club ha transitado por las manos de Benjamín Mora, Beñat San José, Omar Flores (interino) y Gonzalo Pineda, sin lograr recomponer la zaga. Ni los cambios de técnicos ni de jugadores han sido la solución.

La caída defensiva del Atlas es una realidad contundente. De ser un equipo que imponía respeto por su solidez, hoy se ha convertido en uno de los más vulnerables. Y si no hay un cambio de rumbo pronto, el prestigio de aquella histórica generación se seguirá desvaneciendo.

El de los Zorros fue el segundo equipo más goleado de la Liga MX en la Leagues Cup 2025. ESPECIAL

El tormento de la Leagues Cup

En la Leagues Cup, que incluye a equipos de la Liga MX y la MLS, al Atlas no les ha ido del todo bien, y en cuestión de goles recibidos mucho menos. En la primera edición en 2023, los Zorros recibieron solamente dos goles, mismos que le encajó el New England Revolution para luego perder en penales.

En 2024, Atlas llegaba con la intención de mejorar lo hecho un año antes, pero poco pudo superarse, y es que ahí recibió cuatro goles, dos de Real Salt Lake y dos del América ya en octavos de final.

Pero ahora en 2025 todo empeoró. Los dirigidos por Gonzalo Pineda no fueron el peor equipo del certamen que incluye a equipos de México, Estados Unidos y Canadá, solo porque había uno peor, Santos Laguna. Aun así, los Zorros recibieron nueve goles en tres partidos: dos de Inter de Miami, tres de Orlando City y cuatro de Atlanta United.

Los referentes del pasado y el presente

Martín Nervo

El gran referente del bicampeonato. Jugó 224 partidos, anotó cuatro goles, dio dos asistencias y fue líder en el vestidor. Disputó casi 20 mil minutos. Hoy milita en Huracán, pero su ausencia aún pesa.

Anderson Santamaría

De presencia fuerte, acumuló 143 juegos, nueve expulsiones y 47 amarillas. Fue parte esencial en los títulos, pero su salida a Santos dejó un hueco difícil de llenar.

Emanuel Aguilera

Solo jugó 30 partidos con Atlas, aunque fue campeón en 2022. Su paso fue breve y sin tanto impacto.

Jesús Angulo

Fue campeón en el Apertura 2021 y disputó 64 juegos antes de irse a Tigres. Pese a su juventud, ya era una pieza clave en la defensa por izquierda.

Matheus Doria

Llegó como refuerzo de jerarquía y ha jugado 38 partidos con 3 goles anotados. Pese a su experiencia, la solidez defensiva no ha vuelto.

Adrián Mora

Con 23 partidos disputados, su aporte ha sido limitado. No logra consolidarse como titular.

Róber Pier

Recién llegado al club, apenas ha jugado 27 minutos en un partido. El panorama aún es incierto para él.

LA VOZ DEL EXPERTO

Del sueño a la pesadilla

Eduardo Macías, director técnico y analista

No solo preocupan los resultados, sino también el origen de ellos, ya que muchas de las carencias mostradas por Atlas este semestre se remiten a fundamentos técnicos y tácticos, los cuales son los siguientes:

Fildeos para ganar pelotas aéreas, en especial del central Matheus Doria, que por su trayectoria debería ser el hombre de seguridad de los Zorros.

Los recorridos de la línea defensiva son muy amplios y lentos, lo que da tiempo y espacio para que los rivales se coloquen cómodamente; Lionel Messi y Luis Suárez dieron muestra de ello contra los Rojinegros en la Leagues Cup.

Las coberturas entre centrales-carrileros son descoordinadas, normalmente no llegan a realizarlas y dejan en uno contra uno al defensor que enfrenta al extremo. Monterrey se aprovechó de ello en el último duelo de Liga MX.

En la parte ofensiva, la desatención es notoria, no hay una decisión rápida en la salida para distribuir el juego a un sector específico, lo que deriva en perder la pelota en zonas centrales del campo e incluso en primera línea del área rojinegra; en la Leagues Cup fue muy visible contra Orlando.

Reforzar conceptos clave y elevar la actitud de los jugadores en el campo para conseguir más intensidad, al igual que mejores resultados, es un trabajo arduo que debe realizar Gonzalo Pineda al frente de los Zorros de manera inmediata.

El cuadro rojinegro perdió la solidez defensiva que les ayudó a lograr el bicampeonato. IMAGO7

MALAS CUENTAS

Porosidad del Atlas a partir de los torneos del bicampeonato

Torneo Goles en contra Apertura 2021 15* Clausura 2022 19* Apertura 2022 27 Clausura 2023 23* Apertura 2023 24 Clausura 2024 27 Apertura 2024 31* Clausura 2025 32 Apertura 2025 8**

* Atlas clasificó a la fase final

** Certamen en proceso