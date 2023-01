Atlas: Ganar para respirar

Acostumbrado a salir de su zona de confort y con el hábito de probar nuevas experiencias, Benjamín Mora está cerca de cumplir uno de sus más grandes sueños: debutar como entrenador en la Liga MX.

Su era en el banquillo de los Zorros llegará después de que Atlas viviera el punto más alto de su historia con un bicampeonato, pero consciente de que no quiere llenar los zapatos de nadie, sino hacer su propia historia, el timonel rojinegro compartió las aspiraciones y sueños que tiene como timonel de la Academia.

— Ahora que estás a unos días de cumplir ese objetivo, ¿cómo convives con la idea de que serás un técnico de la Liga MX?

— Lo he visualizado durante 15 años. La idea de llegar aquí ha estado conviviendo conmigo durante toda mi carrera. Tomo esto con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, con mucha dedicación. No quiero dejar cabos sueltos. Si algo me caracteriza como persona y como entrenador es que tomo en cuenta todos los detalles para no dejar que crezca el margen de error y no sufrir desencuentros. Estamos centrados, maduros, sin echar campanas al vuelo. Sólo queremos a echar a andar esta máquina que se había apagado.

— Se habla de que el plantel de Atlas no es tan vasto para afrontar la Liga y la Concachampions al mismo tiempo. ¿En algún momento crees que tengas que decantarte por uno de esos torneos?

— Yo creo que podemos competir para poder crear esas posibilidades y después poder lograr los objetivos. Si no fuera un fiel creyente de que este equipo puede competir no estaría aquí. Definitivamente creo que podemos pelear en los dos, después habrá que ver cómo camina la Liga, cómo camina la Concachampions y ver de qué estamos hechos. Desde lo que me toca como conductor de lo deportivo en la cancha, creo que tenemos un plantel muy equilibrado.

— Has sido muy exitoso en países como Malasia, pero al ser un entrenador prácticamente desconocido en el medio mexicano hay escepticismo acerca de tu trabajo. ¿Esto puede llegar a desmotivarte?

— Imposible que yo me pueda desmotivar, no está en mi ADN ni en mi sangre el desmotivarme tan fácilmente. Mi carrera ha mostrado resiliencia, ha mostrado ímpetu y coraje para ir en busca de los desafíos. Yo siento mucho más comodidad estando incómodo.

Los demás tienen derecho a opinar e incluso tienen razón: no me conocen en realidad, yo no he estado en esa ruleta de técnicos mexicanos en el país ni dirigí en algún país cercano. Es normal, yo tampoco conocería a alguien que viniera de esa forma, pero lo que quiero darle a Grupo Orlegi y al Atlas es lo que yo tengo: dedicación, esfuerzo, estudio. Luego de eso los resultados serán consecuencia y no descansaré hasta que se logre.

— ¿Cuál será el sello de tu Atlas?

— Vamos a ser multifacéticos, multifuncionales, vamos a interpretar nuestras necesidades de acuerdo a lo que se nos presente, pero creo que vamos a tener el sello de nunca darnos por vencidos para buscar la victoria, de ir al frente con la pelota y sin la pelota, ser agresivos, intensos, colaborativos, un equipo muy incómodo y que de verdad querrá ser el protagonista de los partidos.

— Eres un perfil diferente en el futbol mexicano. Dirigiste en Malasia y hasta estuviste en Big Brother.

— La vida es experiencia, nos hacemos mejores, distintos. Me gusta salirme de lo cómodo porque tengo una vida que es corta, porque amo lo que hago, lo amo profundamente. Lo de Malasia fue extraordinario para mi vida y también lo de Big Brother en su momento fue bueno. Lo de casarme y tener una familia ha sido extraordinario, vivir en varios países fue perfecto, ser promotor de lucha libre con mi padre, que era trabajar día y noche, fue una base. Es parte de mí, es lo que me construyó, parte de lo que se pasa para llegar a donde estamos.

— ¿Qué le pedirías a tu equipo?

— Quiero que mis jugadores sientan que no pueden respirar si no ganan, y no lo digo por ser romántico, será trabajando día a día. Habrá sufrimiento, dolor, pero lo que tengo muy claro es que buscaremos estar felices, y en el futbol lo que da la felicidad son los éxitos.

APLAZAN PARTIDO

Cancha del Jalisco no da para jugar

Debido a las malas condiciones del terreno de juego del estadio Jalisco, el partido entre Atlas y el Toluca, que se jugaría hoy, ha sido oficialmente reprogramado al próximo 1 de febrero, de acuerdo con el presidente José Riestra.

Según explicó Atlas en un comunicado oficial, el pésimo estado de la cancha se presenta luego de un concierto de música grupera en noviembre, así como la disputa de la Copa SKY.

Por su parte, Riestra afirmó que se espero hasta el último instante para tomar una decisión.

Los boletos que se adquirieron para este duelo ante los Diablos, serán válidos para la fecha en el que se ha reprogramado.

Ante Mazatlán sí se respetará la fecha original

El partido de la Jornada 2 del Atlas ante Mazatlán en el estadio Jalisco sigue en pie y se tiene confirmado que se disputará este jueves 12 de enero, como se tiene programado.