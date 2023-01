En conferencia de prensa, la directiva del Atlas, en voz del presidente José Riestra, presentó este viernes a sus dos refuerzos de cara al Clausura 2023. Se trata de Brian “Huevo” Lozano y de Jaziel Martínez, quienes llegan para sumar su calidad bajo el mando del timonel Benjamín Mora.

El primero en tomar la palabra fue el ex jugador de Santos Laguna y del Peñarol de Uruguay, Brian Lozano, quien se mostró contento por el hecho de tener la confianza de la directiva de volver al futbol mexicano, luego de estar un tiempo en su país en donde no encontró lo que fue a buscar.

“Estoy contento de volver a estar en el futbol mexicano, otro nuevo reto en mi carrera, me tocó salir del país por motivos personales, en mi país no encontré lo que necesitaba, todo pasa por algo, antes era lo que necesitaba, ahora estamos acá, Pepe me abrió las puertas de Atlas, yo vengo con mucho compromiso para poder ayudar a mi equipo. La humildad, compromiso, trabajo, eso no va a faltar, pero siempre digo lo mismo, me voy tranquilo por la dedicación que le meto en cada entrenamiento y en cada partido”, indicó el “Huevo” Lozano.

Por su parte, Jaziel Martínez, ex jugador de Rayados de Monterrey, no pudo ocultar su emoción por haber tenido la confianza de la directiva y del cuerpo técnico del Atlas para poder contar con sus servicios para este Torneo Clausura 2023.

“Agradecer a la directiva, al cuerpo técnico por traerme, estoy muy contento, vengo con una ilusión muy grande de poder participar en cada entrenamiento y buscarme un lugar acá en Atlas, estoy agradecido y comprometido con mis compañeros, con la directiva, con el cuerpo técnico, voy a trabajar muy duro para agradecerles el esfuerzo de traerme”, afirmó el volante mexicano.

