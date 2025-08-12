Atlas Femenil y San Luis igualan sin goles

El Estadio Alfonso Lastras fue escenario de un duelo con pocas emociones, en el que Atlas femenil y Atlético de San Luis empataron 0-0, dentro de la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil.

Desde el silbatazo inicial, el partido careció de claridad ofensiva por parte de ambos conjuntos. Las llegadas al área fueron escasas y las porteras tuvieron una participación limitada gracias a las coberturas defensivas y a la imprecisión en el último toque. El encuentro se disputó en gran medida en medio campo, con transiciones lentas y pocas variantes para romper las líneas rivales.

Las potosinas, dirigidas por Ignacio Quintana, intentaron aprovechar su localía, pero se toparon con un bloque defensivo bien ordenado por parte de las rojinegras. Por su parte, las tapatías, bajo el mando de Roberto Medina, apostaron por la cautela y los contraataques, aunque sin éxito en la definición.

El resultado deja un sabor amargo para ambas escuadras, pues el empate les sirve de poco en la pelea por un lugar en la Liguilla. San Luis llegó a siete puntos y se ubica en la parte media de la tabla, mientras que Atlas alcanzó seis unidades, también fuera de los primeros puestos.

En la siguiente jornada, las rojinegras tendrán un reto mayor al disputar una nueva edición del Clásico Tapatío ante Chivas, el domingo 17 de agosto en el Estadio Jalisco, donde las rojiblancas parten como favoritas. Sin embargo, en un Clásico todo puede suceder.

