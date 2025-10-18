México vs Corea del Sur: EN VIVO, dónde ver el partido por el Mundial Sub-17 femenil

México arranca su camino en el Mundial Sub-17 Femenil 2025 que se celebra en Marruecos, y en donde debuta enfrentando a Corea del Norte, actuales campeonas de la categoría.La primera prueba del cuadro nacional pinta para ser un verdadero desafío, ya que enfrente tiene a la escuadra que llega como la gran favorita a refrendar su título. Sin embargo, el equipo mexicano buscará dar la campanada para comenzar su participación con el pie derecho.Esta edición de la Copa del Mundo con límite de edad será la primera con 24 selecciones, divididas en seis grupos de cuatro cada uno. El equipo dirigido por Miguel Ángel Gamero comparte sector con Corea del Norte, Camerún y Países Bajos.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF