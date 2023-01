Nueva oportunidad para el último bicampeón del futbol mexicano para mostrarse en casa y seguir con el paso invicto en este arranque del Torneo Clausura 2023, cuando reciban la noche de este jueves a su “hermano mayor” Santos Laguna en el Estadio Jalisco en punto de las 21:00 horas, en lo que será una edición más del Clásico Orlegi.

Si bien, los dirigidos por Benjamín Mora tienen todavía un partido pendiente ante Toluca correspondiente a la Jornada 1, aun así suman cuatro unidades, producto de una victoria ante Mazatlán en casa y un empate, frente a Querétaro en La Corregidora, por lo que los Zorros vuelven a casa para enfrentar a un rival de mayor jerarquía de los que ha enfrentado hasta el momento.

Sin embargo, no todo es paz y tranquilidad en La Madriguera, y es que aunque no han perdido en el certamen, sí tienen focos rojos en el plantel, esto ante las posibles bajas de dos de sus jugadores titulares. Aldo Rocha sufre una molestia muscular y no ha podido realizar los entrenamientos al cien por ciento con el plantel; mientras que Edison Flores sufrió un golpe en el costado, por lo que su participación está en duda, más de lo que se puede decir del capitán Rocha.

Por su parte, los laguneros dirigidos por Eduardo Fentanes llegan al encuentro ante su “hermano” luego de ganar en calidad de visitante en la cancha de Mazatlán por 2-1, en lo que fue su reencuentro con el triunfo en esta calidad, por lo que es espera un duelo de poder a poder, sobre todo por la calidad que está mostrando Atlas en sector ofensivo.

En cuanto a historial entre estos dos hijos de mismo grupo, el último resultado entre ambos fue de triunfo para los de la Comarca, gracias al solitario gol de Juan Brunetta en el estadio Corona TSM. Este partido marcó un precedente para los Zorros ya que aquí se lesionó Aldo Rocha de tal gravedad que ya no pudo continuar el resto del torneo pasado.

