Benjamín Mora, el director técnico del Atlas, ha expresado su confianza en el desempeño de su equipo a pesar de la falta de goles en los últimos encuentros, sobre todo en el registrado este sábado ante Toluca, en donde empataron sin anotaciones. Mora aseguró que mientras su equipo mantenga opciones y juegue en el campo rival, no se siente preocupado.

“Nosotros vemos que mientras tengamos elaboración, gestemos jugadas, mientras tengamos el control del partido como hoy ante un gran rival, estaremos bien. A mí me parece que es un tema de contundencia y de tranquilidad, hay que esperar los momentos adecuados que nos dé el futbol, tenemos que practicar más en el último tercio para llegar con más tente. Hoy tuvimos oportunidades de definir, pero tuvimos un funcionamiento adecuado y vamos por más”, dijo el timonel rojinegro, Benjamín Mora.

El entrenador también compartió su satisfacción con el progreso del equipo y su funcionamiento en general. Mencionó que cada vez le agrada más el rendimiento de sus jugadores y la forma en que están trabajando en conjunto en el terreno de juego. A pesar de los resultados recientes, Mora parece mantener una perspectiva optimista y se muestra confiado en que el equipo seguirá mejorando en el transcurso de la temporada.

“Es un punto, al final se suma, queríamos tres y querremos tres siempre, sin embargo el equipo funcionó bien, me gustó el desdoble, el funcionamiento, el repliegue, el trabajo colectivo, el sabor es complicado, tengo buenas sensaciones del funcionamiento, creo que pudimos ganar, pero no fuimos eficaces y no pudimos completar las acciones y hay que encontrar la mejor versión de los jugadores, para convertir estos empates en tres puntos”, comentó.