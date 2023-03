No estar en buenas condiciones para jugar pese a ser un partido de trascendencia internacional, fue la única razón por la cual el delantero colombiano del Atlas, Julián Quiñones le pidió al técnico Benjamín Mora no alinearlo de inicio y no meterlo siquiera de cambio en el partido que los rojinegros perdieron 4-1 frente al Olimpia de Honduras.

“No está lesionado, él nos manifestó que no está al cien por ciento para jugar. Julián pidió comprensión para no jugar, y esa es la razón”, dijo el técnico mexicano.

Por lo tanto, Quiñones no está lesionado, no tiene molestias, no hay una razón de poder para no haber jugado, solo que el mismo colombiano dijo no estar en condiciones para participar.

Por otro lado, Benjamín Mora explicó por qué la derrota fue tan dolorosa para Atlas y sobre todo, las causas para que se diera un marcador tan abultado.

“En el segundo tiempo fuimos a lo que sabemos hacer, que era buscar goles, a reducir la ventaja que tenía Olimpia y con eso evidentemente dejamos algunos espacios para que ellos aprovecharan. La táctica fue la misma que veníamos usando, pero ahora no pudimos lograrlo”, explicó el todavía entrenador rojinegro.

io