Tras la derrota de su equipo a manos de Cruz Azul por la mínima diferencia, la cual significó el tercer descalabro consecutivo en lo que va del Clausura 2023, el director técnico del Atlas, Benjamín Mora reconoció que se vive una crisis en el cuadro rojinegro.

“Son tres derrotas contra ‘top’ importantes en el país, realmente hemos progresado en algunas cosas pero hoy no los reflejamos en la cancha, y sí creo que hay una pequeña crisis en la cuestión de resultados; hoy si no me voy conforme con la actuación del equipo en general, hay que corregir, ajustar y modificar y cuando pasan estas cosas como hoy, hay que empezar a observar los ajustes y los cambios que tenemos que hacer realmente para que podamos renacer en ese sentido”, comentó el timonel mexicano de los Zorros.

Además, Mora no pudo ocultar su frustración por la derrota, ya que a su entender, Atlas juega bien, tiene llegada y defiende de maravilla, acciones que solamente él puede ver desde el banquillo.

“¿Cómo me puedo ir?, con un poco de frustración por no ver reflejado en la cancha lo que entrenamos, lo que proponemos, venir al Azteca es complicado, Cruz Azul es un equipo importante”, dijo.