Atlas empata con Santos y se hunde en la tabla

Atlas y Santos empataron 2-2 en el Jalisco, con los rojinegros dejando escapar la victoria de último momento por errores defensivos y una expulsión

Por: Javier Robles

IMAGO7.

Otra vez el Atlas fue víctima de sus propios errores y de su fragilidad defensiva. Cuando parecía que al fin rompía su mala racha en el Estadio Jalisco, apareció Jesús Ocejo al minuto 91 para clavar el 2-2 y arrebatarle la victoria a los Zorros, que siguen sin saber ganar en casa y que cargan ya con 10 partidos sin conocer la victoria entre Liga MX y Leagues Cup.

El partido comenzó como una pesadilla para los rojinegros: apenas al minuto 2, Jonathan Pérez adelantó a Santos Laguna ante una zaga dormida y sin coordinación. La reacción fue inmediata, pues Matías Cóccaro empató al 4’ y Diego González puso el 2-1 al 6’, aprovechando la pésima marca de la defensa lagunera. El encuentro pintaba para goleada, pero el Atlas volvió a ser ese equipo inconsistente y sin carácter.

El golpe de gracia llegó en la segunda parte con la infantil expulsión de Matías Cóccaro, que dejó a su equipo con un hombre menos y entregó el balón y la iniciativa al rival. El castigo no tardó en llegar: Santos apretó, Atlas se hundió en su miedo y al final Ocejo firmó la justicia con el empate en tiempo agregado.

Los números son claros y lapidarios: el Atlas suma apenas seis puntos en ocho jornadas, ocupa los últimos puestos de la tabla y ha recibido la escandalosa cifra de 21 goles en contra. Lo más preocupante es que esto ocurre teniendo en la portería a Camilo Vargas, uno de los mejores guardametas de la Liga, que semana tras semana evita derrotas más humillantes.

La afición volvió a mostrar su desinterés con una entrada pobre en el Jalisco, reflejo de un equipo que no emociona, que no compite y que cada semana se empeña en regalar puntos. El Atlas está perdido, con un fútbol insípido y con errores de principiante que le cuestan caro.

Lo de anoche no fue mala suerte: fue un Atlas que no supo cerrar el partido, que cometió los mismos pecados de siempre y que confirma que el torneo se le escapa de las manos.

ALINEACIONES

ATLAS

PORTERO

  • 12. Camilo Vargas

DEFENSAS

  • 3. Gustavo Ferraréis
  • 13. Gaddi Aguirre
  • 4. Adrián Mora
  • 5. Matheus Doria
  • 17. Rivaldo Lozano

MEDIOCAMPISTAS

  • 11. Diego González
  • 26. Aldo Rocha
  • 27. Víctor Ríos

DELANTEROS

  • 10. Gustavo Del Prete
  • (64’ 15. P. Ramírez)
  • 7. Matías Cóccaro

D.T. Diego Cocca

SANTOS

PORTERO

  • 1. Carlos Acevedo

DEFENSAS

  • 4. Javier Abella
  • (61’ 24. D. Medina)
  • 35. Kevin Balanta
  • 2. Bruno Amione
  • 188. Jonathan Pérez

MEDIOCAMPISTAS

  • 6. Javier Güemez
  • (61’ 8. S. Mariscal)
  • 20. Kevin Palacios
  • 5. Aldo López
  • (78’ 13. J. Ocejo)

DELANTEROS

  • 99. Bruno Barticciotto
  • 21. Francisco Villalba
  • (71’ 9. J. Carrillo)
  • 7. Cristian Dájome
  • (45’ 26. R. Sordo)

D.T. Francisco Rodríguez

