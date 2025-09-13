Atlas empata con Santos y se hunde en la tabla

Otra vez el Atlas fue víctima de sus propios errores y de su fragilidad defensiva. Cuando parecía que al fin rompía su mala racha en el Estadio Jalisco, apareció Jesús Ocejo al minuto 91 para clavar el 2-2 y arrebatarle la victoria a los Zorros, que siguen sin saber ganar en casa y que cargan ya con 10 partidos sin conocer la victoria entre Liga MX y Leagues Cup.

El partido comenzó como una pesadilla para los rojinegros: apenas al minuto 2, Jonathan Pérez adelantó a Santos Laguna ante una zaga dormida y sin coordinación. La reacción fue inmediata, pues Matías Cóccaro empató al 4’ y Diego González puso el 2-1 al 6’, aprovechando la pésima marca de la defensa lagunera. El encuentro pintaba para goleada, pero el Atlas volvió a ser ese equipo inconsistente y sin carácter.

El golpe de gracia llegó en la segunda parte con la infantil expulsión de Matías Cóccaro, que dejó a su equipo con un hombre menos y entregó el balón y la iniciativa al rival. El castigo no tardó en llegar: Santos apretó, Atlas se hundió en su miedo y al final Ocejo firmó la justicia con el empate en tiempo agregado.

Los números son claros y lapidarios: el Atlas suma apenas seis puntos en ocho jornadas, ocupa los últimos puestos de la tabla y ha recibido la escandalosa cifra de 21 goles en contra. Lo más preocupante es que esto ocurre teniendo en la portería a Camilo Vargas, uno de los mejores guardametas de la Liga, que semana tras semana evita derrotas más humillantes.

La afición volvió a mostrar su desinterés con una entrada pobre en el Jalisco, reflejo de un equipo que no emociona, que no compite y que cada semana se empeña en regalar puntos. El Atlas está perdido, con un fútbol insípido y con errores de principiante que le cuestan caro.

Lo de anoche no fue mala suerte: fue un Atlas que no supo cerrar el partido, que cometió los mismos pecados de siempre y que confirma que el torneo se le escapa de las manos.

ALINEACIONES

ATLAS

PORTERO

12. Camilo Vargas

DEFENSAS

3. Gustavo Ferraréis

13. Gaddi Aguirre

4. Adrián Mora

5. Matheus Doria

17. Rivaldo Lozano

MEDIOCAMPISTAS

11. Diego González

26. Aldo Rocha

27. Víctor Ríos

DELANTEROS

10. Gustavo Del Prete

(64’ 15. P. Ramírez)

7. Matías Cóccaro

D.T. Diego Cocca

SANTOS

PORTERO

1. Carlos Acevedo

DEFENSAS

4. Javier Abella

(61’ 24. D. Medina)

35. Kevin Balanta

2. Bruno Amione

188. Jonathan Pérez

MEDIOCAMPISTAS

6. Javier Güemez

(61’ 8. S. Mariscal)

20. Kevin Palacios

5. Aldo López

(78’ 13. J. Ocejo)

DELANTEROS

99. Bruno Barticciotto

21. Francisco Villalba

(71’ 9. J. Carrillo)

7. Cristian Dájome

(45’ 26. R. Sordo)

D.T. Francisco Rodríguez

SV