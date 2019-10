Astros se pone a punto para enfrentar a Plateros

Luego de tomarse un par de días de descanso tras su último juego de visita ante los Santos de San Luis, el equipo de los Astros de Jalisco regresó a los entrenamientos de cara a su siguiente compromiso de la temporada, donde se medirán en casa frente a los Plateros de Fresnillo en la Jornada 13 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).

Con excepción de las tres victorias consecutivas que obtuvieron entre las jornadas 8 y 10 de la temporada, los jaliscienses no han encontrado una regularidad de juego para mantenerse en lo más alto de la tabla. Con respecto a su próximo rival, el guardia de los Astros, Karim Scott, comentó que el equipo deberá de jugar con intensidad desde el inicio del partido y no deberán confiarse en ningún momento.

“Yo creo que es un equipo bastante fuerte, hemos visto que han ganado fuera contra equipos importantes como es Fuerza Regia, entonces es un equipo que desde un principio tenemos que salir fuertes con ellos, no podemos aflojar en ninguna parte del partido.Yo creo que vamos mejorando poco a poco, también nosotros somos un equipo nuevo que tampoco no hemos demostrado nada, entonces no hay razón por confiarnos y tenemos que salir duro cada noche porque sabemos que varios equipos nos quieren ganar”.

La serie entre jaliscienses y zacatecanos se disputará el fin de semana en la duela de la Arena Astros. El primer enfrentamiento tendrá lugar el próximo viernes a las 20:00 horas y el segundo duelo será el domingo a las 15:00 horas.