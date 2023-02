¡Astros de Jalisco presenta a su nuevo coach!

Los Astros de Jalisco presentaron al argentino Ariel Rearte como su nuevo coach para disputar la temporada 2023 del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (CIBACOPA).

Fue este jueves cuando la Arena Astros fue testigo de las primeras declaraciones de este entrenador sudamericano, mismo que suplirá al español Alex Formento en la búsqueda del bicampeonato de esta Liga.

Durante su presentación, el coach explicó el estilo de juego que quiere implementar en este equipo, mismo con el que regresará a dirigir en el CIBACOPA.

"El estilo de basquetbol que me gusta es presentar un equipo con mucha solidez defensiva, me gusta que los equipos se construyan de atrás hacia adelante, y a partir de esa solidez defensiva ser cooperativos, jugar en equipo y pasarnos el balón, no recaer en una individualidad o dos todas las noches, sino tener un equipo largo en el cual podamos tener diferentes jugadores destacados".

"Si somos así seremos un equipo con capacidad de ser campeón, creo que eso es continuar un poco con lo que venía haciendo Astros, es un equipo que ha mostrado esa faceta de juego y por eso nuestra idea es tratar de conservar muchos de esos elementos con defensa importante y buena distribución de balón", comentó el coach.

Alex Formento fue el entrenador que llevó a los Astros a conseguir el primer título de CIBACOPA en la historia de los Astros, pero ahora mismo se encuentra dirigiendo a otro equipo en el basquetbol español y es por eso que no podrá volver para defender su corona en México.

