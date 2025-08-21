Astros de Jalisco inicia con el pie derecho la serie ante Santos de San Luis

Astros de Jalisco se llevó el primer juego de la serie 79-93 ante Santos de San Luis. La quinteta tapatía vino de atrás después de ser superada sorpresivamente en el tercer parcial y, con un cierre dominante, consiguió su quinta victoria consecutiva en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México 2025 (LNBP).

Los dirigidos por el español Iván Déniz obtuvieron el triunfo gracias a la gran labor en la recuperación del balón, tras conseguir 27 robos, con Bryan Jefferson como el líder. Además, destacaron la sobresaliente actuación de Devin Davis, quien registró 23 unidades, 5 rebotes y 2 asistencias.

El primer cuarto se pintó de azul en el Auditorio Miguel Barragán, luego de que los tapatíos se llevaron 14 puntos de ventaja tras conseguir un 13-27 en el marcador, en lo que parecía un juego sin complicaciones.

Sin embargo, el segundo parcial se convirtió en un tormento, luego de que el conjunto local acortó la ventaja de los tapatíos a cinco unidades, al colocar el marcador 39-44.

Tras el descanso, la quinteta potosina le dio la vuelta al electrónico al colocarse con tres puntos de ventaja, con un 68-65 de cara al último cuarto, con Tjader Fernández como la figura del equipo local al conseguir 12 puntos desde la línea de tres.

Ya en el último episodio, los Astros de Jalisco regresaron al juego para darle la vuelta al marcador y cerrar la noche con 17 puntos de ventaja, con un resultado final de 79-93, provocando la desilusión y los abucheos de la afición local al ver que su equipo se vino abajo en el último parcial.

El segundo juego de la serie se disputará este viernes a las 20:00 horas en el Auditorio Miguel Barragán, duelo en el que Astros de Jalisco buscará incrementar su racha a seis juegos consecutivos sin derrota.

SV