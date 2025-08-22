La delegación mexicana obtuvo ayer una cosecha de 14 medallas en seis deportes, con lo que a mitad de la jornada rebasó las 100 preseas tras 13 días de intensas competencias en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 en Paraguay.Los deportistas nacionales cerraron con 109 metales: 24 oros, 43 platas y 42 bronces que lo mantienen en el cuarto lugar del medallero general, que lidera Brasil con 150.Por segundo día consecutivo destacó lo hecho por Dafne Juárez y Sabrina Salcedo en el atletismo. El miércoles, ambas hicieron el 1-2 en los mil 500 metros y ayer las dos se volvieron a subir al podio, al conquistar oro y bronce, respectivamente, en los cinco mil metros.Aunado a estos metales, en la jornada de atletismo de ayer lució la plata de la jalisciense Paola del Real en salto triple femenil con una marca de 13.58 metros y el bronce de Jesús Vázquez en salto de altura varonil con 2.07 metros.En el atletismo, México llega a 14 preseas, convirtiéndose en la delegación con más medallas en la disciplina, seguida de Colombia, que suma 12 metales..