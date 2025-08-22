La delegación mexicana obtuvo ayer una cosecha de 14 medallas en seis deportes, con lo que a mitad de la jornada rebasó las 100 preseas tras 13 días de intensas competencias en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 en Paraguay.

Los deportistas nacionales cerraron con 109 metales: 24 oros, 43 platas y 42 bronces que lo mantienen en el cuarto lugar del medallero general, que lidera Brasil con 150.

Por segundo día consecutivo destacó lo hecho por Dafne Juárez y Sabrina Salcedo en el atletismo. El miércoles, ambas hicieron el 1-2 en los mil 500 metros y ayer las dos se volvieron a subir al podio, al conquistar oro y bronce, respectivamente, en los cinco mil metros.

Aunado a estos metales, en la jornada de atletismo de ayer lució la plata de la jalisciense Paola del Real en salto triple femenil con una marca de 13.58 metros y el bronce de Jesús Vázquez en salto de altura varonil con 2.07 metros.

En el atletismo, México llega a 14 preseas, convirtiéndose en la delegación con más medallas en la disciplina, seguida de Colombia, que suma 12 metales.

Medallero Juegos Panamericanos Junior 2025 Oro Plata Bronce Total Brasil 63 39 48 150 Estados Unidos 42 35 40 117 Colombia 38 25 36 99 México 24 43 42 109 Argentina 21 35 23 79 Chile 18 16 22 56 Canadá 15 16 21 58 Cuba 14 8 12 34

