Viernes, 22 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes |

México supera las 100 medallas en los Juegos Panamericanos Junior

Con destacadas actuaciones en atletismo, la delegación nacional alcanzó 109 preseas y se mantiene en el cuarto sitio del conteo general

Por: El Informador

Dafne Juárez acumula dos oros en el atletismo en Asunción 2025.

Dafne Juárez acumula dos oros en el atletismo en Asunción 2025.

La delegación mexicana obtuvo ayer una cosecha de 14 medallas en seis deportes, con lo que a mitad de la jornada rebasó las 100 preseas tras 13 días de intensas competencias en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 en Paraguay.

Los deportistas nacionales cerraron con 109 metales: 24 oros, 43 platas y 42 bronces que lo mantienen en el cuarto lugar del medallero general, que lidera Brasil con 150.

Por segundo día consecutivo destacó lo hecho por Dafne Juárez y Sabrina Salcedo en el atletismo. El miércoles, ambas hicieron el 1-2 en los mil 500 metros y ayer las dos se volvieron a subir al podio, al conquistar oro y bronce, respectivamente, en los cinco mil metros.

Aunado a estos metales, en la jornada de atletismo de ayer lució la plata de la jalisciense Paola del Real en salto triple femenil con una marca de 13.58 metros y el bronce de Jesús Vázquez en salto de altura varonil con 2.07 metros.

En el atletismo, México llega a 14 preseas, convirtiéndose en la delegación con más medallas en la disciplina, seguida de Colombia, que suma 12 metales.

Medallero Juegos Panamericanos Junior 2025
  Oro Plata Bronce Total
Brasil  63 39 48 150
Estados Unidos 42 35 40 117
Colombia 38 25 36 99
México 24 43 42 109
Argentina 21 35 23 79
Chile  18 16 22 56
Canadá 15 16 21 58
Cuba 14 8 12 34

.

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones