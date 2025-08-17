¿Cómo operaba el presunto agresor serial de mujeres de la zona sur del AMG?

En el mes de julio, una serie de denuncias en contra de un hombre que atacaba a mujeres por Periférico Sur encendió la alerta de los vecinos y de las personas que a diario transitan el sitio, especialmente durante la noche.

El pasado viernes 15 de agosto la Fiscalía de Jalisco logró la detención de José de Jesús "N", quien presuntamente sería el responsable de los ataques.

La detención del individuo de 33 años de edad se concretó en la Colonia Santa Cruz del Valle en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, mientras elementos de las Direcciones de Policía Investigadora Metropolitana y de Inteligencia de la Fiscalía del Estado realizaban actividades en apoyo a los operativos de la Unidad de Investigación Especializada en Hechos de Sangre, Tránsito y Transporte Público de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social.

A José de Jesús “N” se le señala de participar en cinco distintas agresiones a mujeres, sucedidas los días 13 de junio y 3, 10, 23 y 29 de julio de este año.

¿Cómo operaba el agresor de mujeres en el sur de la ciudad?

De acuerdo con los testimonios de las víctimas, el hombre atacaba entre las 19:00 y las 22:00 horas a mujeres que caminaban solas cerca de Periférico Sur, distraídas con el celular o los audífonos. El responsable las agredía por la espalda utilizando objetos como piedras, cuchillos y martillos.

Los puntos en donde se detectaron agresiones son: avenida Del Pino y Montecarmelo en Haciendas de San José, Camino al ITESO a la altura de TATA, avenida Colón y Periférico Sur, Periférico y avenida Xavier Scheifler.

Durante los ataques, el agresor portaba ropa oscura, un chaleco color azul con reflejantes y botas con casquillo. Cabe señalar que durante su detención, José de Jesús "N" portaba algunas de estas prendas, entre ellas, una mochila color negro con tres franjas distintivas en color blanco. Además, entre sus pertenencias también se le encontró material con características de enervante.

"Desde los primeros momentos en que se tuvo conocimiento de estas agresiones, se desplegaron constantes acciones de búsqueda de las Comandancias de la Policía Investigadora de Delitos Dolosos y Delitos Varios, que incluyeron la estrategia con agentes encubiertos —en caminata y a bordo de vehículos— así como vigilancia constante en un perímetro de más de 15 kilómetros en los puntos donde se registraron los ataques y en zonas cercanas. A través de estos operativos se reunieron datos de prueba que permitieron ampliar las investigaciones hacia el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, lugar de la detención", indicó la Fiscalía en un comunicado.

El viernes, Policías de Investigación de las Direcciones de Policía Investigadora Metropolitana e Inteligencia, ubicaron a una persona con las características del señalado, a bordo de una motocicleta. Al percatarse de los elementos, José de Jesús "N" intentó huir, y al ser notificado de la detención intentó sobornar a los oficiales para evitar ser arrestado, por lo que también se le investigará por el delito de cohecho, además de los otros que se le configuren derivado de las investigaciones.

"José de Jesús 'N' se encuentra detenido en las instalaciones de la Fiscalía del Estado, donde se realiza la identificación por parte de las víctimas, y será presentado en su momento ante la autoridad jurisdiccional correspondiente", detalló la Fiscalía del Estado.

