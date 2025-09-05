Astros de Jalisco barre la serie ante Fresnillo y mantiene el invicto en casa

Astros de Jalisco barrió con la serie ante Plateros de Fresnillo después de vencerlos 84-74 en casa; la quinteta tapatía mantiene el invicto en la Arena Astros, tras llegar a 12 juegos sin perder y extendió su racha a diez encuentros sin derrota en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México 2025 (LNBP).

Los dirigidos por el español Iván Déniz obtuvieron el triunfo ante su afición de la mano de Diego Willis, quien registró siete rebotes y 18 unidades, figurando con sus tiros de tres, con los que consiguió 15 puntos.

El primer parcial fue para los tapatíos, después de tomar ventaja por 11 unidades al colocar un 30-19 en el score. La historia se repitió en el segundo cuarto, después de que Astros de Jalisco amplió su dominio con 29 puntos de diferencia tras dejar un 62-33 previo al descanso.

Ya en el tercer episodio, el conjunto local bajó la intensidad, por lo que Plateros de Fresnillo acortó de 29 a 12 puntos la ventaja de Astros de Jalisco. Pese a la reacción del conjunto de Zacatecas, el último parcial no les fue suficiente para alcanzar en el electrónico a la quinteta tapatía, dejando el score con un 84-74 final.

El equipo tapatío sigue en plan grande ante su gente, después de que han mantenido el invicto en la Arena Astros, convirtiendo el inmueble de la avenida Manuel Ávila Camacho en una fortaleza, misma que ha sido parte fundamental para que el equipo sume un total de diez juegos consecutivos sin derrota en la temporada.

El siguiente juego entre Astros de Jalisco y Diablos Rojos del México se llevará a cabo el próximo lunes 8 de septiembre a las 8:15 de la noche en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera.

