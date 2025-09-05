El Templo de la Velocidad volvió a vestirse de rojo este viernes, en una jornada que dejó a los tifosi con razones de sobra para soñar. Ferrari vivió un día redondo en el inicio del Gran Premio de Italia: primero con un dominante Lewis Hamilton en la FP1, marcando un inolvidable 1-2 junto a Charles Leclerc, y después con el propio Leclerc confirmando el potencial de la Scuderia al cerrar segundo en la FP2, apenas 0.083 segundos detrás del mejor tiempo de Lando Norris.

La primera sesión arrancó con Lewis Hamilton convertido en protagonista absoluto. El siete veces campeón del mundo, en su primer año con Ferrari, no solo fue el más rápido, sino que contagió con su entusiasmo a la tribuna principal y las curvas de Monza, repletas de banderas rojas. El 1-2 con Leclerc fue la chispa que encendió a los tifosi, quienes sueñan con ver a los de Maranello disputando la victoria este domingo.

En la FP2, la atención se centró en Norris, que mantuvo su racha de buenos viernes con McLaren y detuvo el cronómetro en 1m 19.878s sobre neumáticos blandos. Sin embargo, Ferrari volvió a dar señales sólidas. Leclerc exprimió su SF-24 y se quedó con la segunda plaza, demostrando que la Scuderia tiene ritmo de clasificación y, sobre todo, consistencia en las tandas largas.

Más atrás, Carlos Sainz, esta vez con Williams, completó un sorprendente tercer lugar, lo que añadió emoción a la sesión. Hamilton, aunque quinto, confirmó que su adaptación a Ferrari es rápida y que no teme arriesgar, incluso tras un leve susto en la grava de Lesmo 2.

El ambiente fue intenso desde el inicio. Antonelli, el joven italiano que corre con Mercedes, protagonizó un despiste temprano que provocó bandera roja, mientras Gasly y Piastri también dieron sustos con excursiones fuera de pista. Pero lo importante, para la fanaticada del Cavallino Rampante, fue ver a sus pilotos en la parte alta en ambas prácticas.

El sábado, la Fórmula 1 (F1) promete más emociones con la FP3 y la clasificación. Ferrari sabe que el desafío frente a McLaren, Mercedes y Red Bull será exigente, pero lo mostrado hoy en Monza permite ilusionarse: Hamilton aporta experiencia, Leclerc pasión y la unión de ambos podría regalar a Italia un fin de semana de ensueño.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF