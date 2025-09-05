La Selección Mexicana afrontará dos exigentes compromisos en esta fecha FIFA de septiembre, al medirse ante equipos que atraviesan un gran momento futbolístico. El primer encuentro será el México vs Japón, y si te interesa, aquí te contamos dónde y a qué hora verlo EN VIVO.

México, bajo la dirección de Javier Aguirre, llega en uno de sus mejores momentos de los últimos años: en marzo pasado conquistó por primera vez la Liga de Naciones de la Concacaf y, en julio, se consagró bicampeón de la Copa Oro.

"El Vasco" Aguirre cuenta con una sólida base de futbolistas, entre los que destacan una defensa liderada por Johan Vásquez, del Génova italiano; un mediocampo comandado por Edson Álvarez, del Fenerbahce de Turquía, y una delantera conformada por Raúl Jiménez, del Fulham inglés, y Santiago Giménez, del Milán italiano.

Japón será una prueba complicada para los mexicanos, ya que los nipones fueron el primer país en clasificar al Mundial 2026, después de los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos.

Takefusa Kubo, extremo de la Real Sociedad española, es su principal figura, pero también fueron llamados para enfrentarse a México a Wataru Endo, del Liverpool inglés, y Kaoru Mitoma, atacante del Brighton, también de la Premier League.

Los asiáticos son entrenados por Hajime Moriyasu, quien está en el cargo desde 2018 y los llevó antes al Mundial de Qatar 2022.

Japón ocupa el lugar 17 en el ranking de la FIFA, mientras que México es 13.

La otra prueba para México será el próximo martes 9 de septiembre, cuando se enfrente a Corea del Sur.

El partido amistoso México vs Japón se jugará este sábado 6 de septiembre en el Oakland Coliseum, en Oakland, California, Estados Unidos, en punto de las 20:00 horas. Podrá ser visto en televisión abierta, restringida y por streaming.

Alineaciones probables:

México: Luis Ángel Malagón; Rodrigo Huescas, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Orbelín Pineda, Edson Álvarez, Marcel Ruiz; César Huerta, Raúl Jiménez y Alexis Vega. DT: Javier Aguirre.

Luis Ángel Malagón; Rodrigo Huescas, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Orbelín Pineda, Edson Álvarez, Marcel Ruiz; César Huerta, Raúl Jiménez y Alexis Vega. DT: Javier Aguirre. Japón: Keisuke Osako; Tomoya Ando, Hayato Araki, Ko Itakura; Junya Ito, Yuito Suzuki, Shuto Machino, Wataru Endo; Takefusa Kubo, Ayase Ueda y Kaoru Mitoma. DT: Hajime Moriyasu.

Dónde ver EN VIVO el partido México vs Japón

Fecha y hora: Sábado 6 de septiembre, 20:00 horas

Sábado 6 de septiembre, 20:00 horas Sede: Oakland Coliseum, California, Estados Unidos

Oakland Coliseum, California, Estados Unidos Transmisión (canales): TUDN, Canal 5, Azteca 7, ViX Gratis

*Con información de EFE

---

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

