Astros de Jalisco barre en la serie a los Santos del Potosí

Astros de Jalisco barrió en la serie a los Santos del Potosí después de vencerlos 71-94. La quinteta tapatía sigue imparable y consiguió su sexto triunfo consecutivo en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México 2025 (LNBP).

Los dirigidos por Iván Déniz fueron comandados al triunfo gracias a la destacada actuación de Moisés Andriassi, quien se llevó los reflectores de la noche tras conseguir 21 puntos, 1 rebote y 5 asistencias.

La escuadra jalisciense se llevó el primer parcial con tres puntos de ventaja sobre los potosinos, después de colocar un 18-21 en el score. Ya en el segundo cuarto, Astros de Jalisco amplió la ventaja por 14 unidades, inclinando la blanca a su favor tras conseguir el 31-45 en el marcador, con Moisés Andriassi como su mejor hombre, tras obtener 10 puntos en el cuarto previo al descanso.

El tercer cuarto fue para el conjunto local, después de que Santos del Potosí superó en unidades a la quinteta tapatía por dos puntos en ese episodio. Ya en el último parcial fue nuevamente para Astros de Jalisco, cerrando el juego con 23 puntos de diferencia con un 71-94 en el electrónico.

Astros de Jalisco buscará extender su racha positiva en casa, cuando reciban en casa a las Abejas de León el próximo martes 26 de agosto a las 20:15 horas.

MF