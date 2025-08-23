Pese a que Chivas rescató de manera agónica el empate ante Tijuana en la frontera, en el Guadalajara se siguen presentando errores claves en zona defensiva, mismos que han complicado los juegos en el presente campeonato al equipo Rojiblanco.



En entrevista para EL INFORMADOR, el analista táctico, Enrique Contreras, aseguró que los errores en defensiva se deben a la falta de concentración de los jugadores.



“Los errores tienen que ver es una falta de concentración y de conciencia futbolística donde estas ‘niñadas’ no las puedes cometer, sobre todo cuando estás en una situación tan apremiante como la de Chivas; los jugadores son los que tienen que tomar decisiones más inteligentes”, señaló.



Asimismo, enfatizó que el desempeño de Diego Campillo dejó mucho que desear, debido a que los errores que cometió ante Tijuana fueron muy inocentes.





“Me parece que hoy lo de Campillo fue de risa, porque un error de concentración, porque no puede jalar a un jugador ahí, sobre todo cuando ya hay VAR; me parece que es una niñada, este es un error muy inocente y que no tiene que ver con otros penales, considero que el que se estén marcando penales no tiene que ver uno con otro”, agregó.



Al final, consideró que las modificaciones que realizó Gabriel Milito fueron determinantes para que Chivas reaccionara en la parte final del juego y lograrán conseguir el empate.



“La salida de Miguel Tapias, el ‘Cotorro' González se convirtió en tercer central, es decir, el central por la izquierda. Entonces eso, cuando ya vas perdiendo, me parece que es un cambio arriesgado que el partido lo amerita, y hay algunos técnicos que no lo hacen, y en este caso Milito sí lo hizo. Dejarle el carril a Roberto Alvarado. Uno pensaría que el ‘Piojo’ Alvarado tendría que jugar por dentro, pues lo mantuvo ahí, me parece que ahí. En estas decisiones Guadalajara entendió el mensaje, los jugadores entendieron el mensaje de que había que ir por todo o nada”, concluyó.

