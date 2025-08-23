Barcelona consigue victoria ante la Liga MX Femenil en tanda de penales

Una tormenta eléctrica retrasó casi dos horas el silbatazo inicial, pero no apagó la emoción de una noche inédita. Desde el estadio Universitario, el equipo de las estrellas de la Liga MX Femenil igualó 2-2 con el FC Barcelona en un duelo internacional que combinó espectáculo, emociones y la despedida de una de las figuras más importantes del balompié mexicano, Lizbeth Ovalle, pero que terminó con triunfo en penales para las catalanas.

El inicio accidentado no mermó el ánimo de las jugadoras ni de la afición, que respondió con entusiasmo a la cita. En la cancha de Nuevo León, el combinado mexicano pegó primero gracias a un gol de Stephanie Ribeiro. Aunque, las acciones se igualaron casi de inmediato con un autogol de Deneisha Blackwood.

Más tarde, el conjunto blaugrana logró duplicar la ventaja a través de la mejora jugadora del mundo, Aitana Bonmatí, quien mandó el esférico al fondo de las redes para poner el 1-2. Sin embargo, la jugadora del América, Irene Guerrero, logró un golazo para encender la esperanza de un triunfo ante el club blaugrana.

Ya en tanda de penales, las jugadoras del conjunto azteca no pudieron igualar la perfección de las españolas quienes ejecutaron de manera asertiva cada uno de sus disparos para llevarse la victoria por 4-3.

Más allá del resultado, el partido tuvo un significado especial para la Liga MX Femenil. Blanca Félix defendió el arco titular, mientras que Carolina Jaramillo y Alicia Cervantes tuvieron minutos, para que las tres futbolistas pudieran representar a Chivas, en un compromiso que dio proyección internacional a las jugadoras mexicanas.

El momento más emotivo de la noche fue para Lizbeth Ovalle. La atacante vivió su despedida antes de partir a la NWSL, luego de convertirse en el fichaje más caro en la historia del futbol femenil. Su salida marca el fin de una etapa brillante en México y abre la puerta a nuevos retos en el balompié de Estados Unidos.

Así, entre tormenta, goles y despedidas, la Liga MX Femenil escribió un nuevo capítulo de crecimiento y visibilidad internacional frente a uno de los equipos más poderosos del mundo.

