Juárez vs León (2-0)

Los Bravos de Juárez se impusieron con autoridad 2-0 sobre León en el Estadio Olímpico Benito Juárez, con goles de Óscar Estupiñan, desde el punto penal, y José Rodríguez de cabeza, resultado que hunde a la Fiera en la tabla. Tras vencer previamente a Pumas, los fronterizos sumaron tres puntos más y ahora visitarán al Atlas, mientras que León intentará recomponer el camino frente a los campeones, Toluca.

Pachuca vs Atlético San Luis (2-1)

Pachuca volvió al triunfo en el Estadio Hidalgo al vencer 2-1 al Atlético de San Luis, rompiendo una racha de cinco partidos sin ganar. Sebastián Pérez adelantó a los potosinos al 13’, pero Enner Valencia igualó de penal al 35’. El desenlace llegó con un autogol de Juan Manuel Sanabria que sentenció el encuentro. Con este resultado, los Tuzos buscarán prolongar su buen momento frente a Necaxa, mientras San Luis intentará recuperarse ante Mazatlán.

Puebla vs Chivas (0-2)

Chivas superó 2-0 al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, en un duelo reprogramado por la fuerte lluvia que dejó la cancha en mal estado. Bryan González abrió el marcador con una espectacular tijera al minuto 6 y, poco después, Omar Govea amplió la ventaja con un disparo de media distancia. Aunque Puebla intentó reaccionar en la segunda mitad, sus fallas frente al arco lo condenaron a seguir en el fondo de la tabla, mientras el Rebaño sumó tres puntos clave para acercarse al Play-In del Apertura 2025.

Atlas vs Necaxa (3-2)

Atlas rompió una sequía de casi tres meses sin ganar en Liga MX al vencer en el Jalisco gracias a un penal ejecutado por el paraguayo Diego González, que selló el 3-2 definitivo. Con el regreso de Diego Cocca al banquillo, los rojinegros mostraron un estilo ordenado y eficaz que devolvió ilusión a la afición. Este triunfo, apenas el segundo del torneo, permitió a los Zorros llegar a 10 puntos y superar a Necaxa en la tabla, dejando atrás el último lugar que habían ocupado gran parte del Apertura 2025.

Monterrey vs Santos (1-0)

Rayados venció 1-0 a Santos en el Gigante de Acero con un gol de Lucas Ocampos, en un partido marcado por la frustración de Sergio Ramos, a quien le anularon dos tantos y terminó expulsando sangre tras un golpe de Anthony Lozano. Monterrey, decidido a sacudirse la goleada sufrida ante Toluca, dominó con intensidad y pudo ampliar la ventaja con intentos de Berterame, mientras Santos apenas inquietó. El triunfo mantiene a los regios en la pelea por los primeros lugares del Apertura 2025.

Toluca vs Mazatlán (3-1)

Toluca venció 3-1 a Mazatlán en el Nemesio Díez y firmó su quinta victoria consecutiva, suficiente para adueñarse del liderato del Apertura 2025 por diferencia de goles. Héctor Herrera abrió el marcador con un golazo, pero fue expulsado antes del descanso. Pese a jugar con uno menos, los Diablos ampliaron la ventaja con Bruno Méndez y un penal de Paulinho, mientras Benedetti descontó en el cierre para los Cañoneros.

América vs Pumas (4-1)

América se adueñó del Clásico Capitalino al golear 4-1 a Pumas, en un partido donde las Águilas fueron ampliamente superiores. Aunque Jorge Ruvalcaba adelantó a los universitarios tras un error defensivo, el autogol de Álvaro Angulo abrió la remontada. José Zúñiga y un doblete de Alejandro Zendejas —incluido un penal— completaron la humillación, mientras Efraín Juárez fue expulsado desde el banquillo. Con este resultado, la capital volvió a pintarse de amarillo.

Querétaro vs Tigres (0-2)

Tigres venció 2-0 a Querétaro en un partido dominado de principio a fin, aunque las numerosas oportunidades pudieron aumentar el marcador. Juan Brunetta abrió el marcador tras una combinación con Ángel Correa y Marcelo Flores, quien luego firmó el segundo gol al aprovechar un rebote. Querétaro terminó con uno menos y desaprovechó un penal con Pablo Barrera.

Xolos vs Cruz Azul (2-0)

Xolos de Tijuana derrotó 2-0 a Cruz Azul en el Estadio Caliente, poniendo fin al invicto de La Máquina en el Apertura 2025 y celebrando la despedida de Jesús Corona. La expulsión temprana de Jorge Rodarte dejó a los celestes con diez jugadores, lo que permitió a Tijuana dominar y abrir el marcador con Domingo Blanco en tiempo de compensación del primer tiempo. En la segunda mitad, Mourad El Ghezouani selló la victoria tras un error defensivo, mientras Cruz Azul no pudo reaccionar y terminó resignado, quedando en cuarto lugar general.

Así queda la tabla general tras la Jornada 11

Posición Equipo Puntos 1 Toluca 25 2 Monterrey 25 3 América 24 4 Cruz Azul 24 5 Tigres 22 6 Xolos 19 7 Juárez 18 8 Pachuca 17 9 Chivas 14 10 Pumas 13 11 León 12 12 Atlético San Luis 10 13 Santos 10 14 Atlas 10 15 Necaxa 9 16 Mazatlán 8 17 Querétaro 8 18 Puebla 5

SV