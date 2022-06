Este lunes, el ex silbante Arturo Brizio dejó de ser el presidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), tras cinco años en el cargo.

El presidente de la Federación, Yon de Luisa, ofreció una conferencia de prensa con el propio Arturo Brizio, en la que confirmaron la salida del ex árbitro.

Arturo Brizio llegó a la Comisión de Árbitros como relevo de Héctor González Iñárritu.

"Estoy agradecido por el apoyo de la FMF, estoy seguro que vendrán tiempos muy buenos para la comisión de árbitros", dijo Arturo Brizio en la conferencia de prensa que se llevó a cabo este lunes.

"Me quedo con la experiencia de haber trabajado en la FMF y la gratitud de haber podido tener la oportunidad de dirigir a los árbitros mexicanos".

Por su parte, el presidente de la FMF, Yon de Luisa, comentó que con Brizio al frente "se lograron varios objetivos, como la implementación del VAR en México, reduciendo considerable los errores en cancha".

"Fueron cinco años en que estuvimos aquí en este edificio que me dio cobijo y trabajo y pude experimentar una experiencia maravillosa como fue presidir a los árbitros", dijo Brizio. "Todos me trataron bien, con apoyo irrestricto, son razones personales por las que me voy, pero vendrán tiempos buenos para la comisión".

"Dejas una base sólida y bien fundamentada para que la comisión siga creciendo", dijo De Luisa.

Desde hace algunos días, diversos medios nacionales han rumorado que el también ex árbitros Armando Archundia será quien llegue para tomar el lugar de Arturo Brizio. Yon de Luisa dijo que los detalles del sucesor se darán a conocer después.

OF