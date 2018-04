Arranca la Final de la Concachampions

El primer capítulo de la Final de la Liga de Campeones de la Concacaf llegó.

Toronto FC de la MLS y el Guadalajara de la Liga MX se preparan para hacer historia y ser el mejor equipo del área, en un duelo que se llevará a cabo en un escenario pocas veces visto previamente para el chiverío, con temperatura congelante, en el BMO Field de Toronto, en la Provincia de Ontario en Canadá, en punto de las 19:15 horas (TCM).

En esta serie, el conjunto canadiense luce como favorito sobre el cuadro tapatío, esto debido a la forma en la cual avanzó a esta ronda, dejando en el camino a equipos mexicanos de la talla y calidad de los Tigres y América, y ahora buscará hacer lo mismo con el Guadalajara, y con ello lograr el primer título internacional en su historia.

Sin embargo, una de sus máximas figuras en la plantilla, el estadounidense Jozy Altidore, declaró que su escuadra no sale como amplio favorito, ya que en una Final todo puede suceder. “No hay favoritos en el futbol, tenemos que salir concentrados con respeto al rival. La clave ha sido atacar y marcar goles, es lo más importante. Tenemos que ganar, y demostramos que podemos competir, pero falta un gran rival como Chivas”, mencionó el seleccionado del equipo de las Barras y las Estrellas.

Por su parte, el juvenil del Guadalajara, Jesús Godínez, aceptó la peligrosidad que tiene Toronto FC y señaló las claves para poder regresar al partido de vuelta la próxima semana con ventaja en el marcador global. “Ellos han hecho un buen torneo, por algo están aquí. Al igual que nosotros manejan bien la pelota, tienen jugadores muy capaces adelante, todos corren al parejo, así que nos exigirán al máximo desde el primer minuto, por eso hay que estar enchufados, no regalar espacios y tener el balón para ser los que pongamos el ritmo, además de ser certeros en su área para salir con un buen resultado de su campo”, dijo el delantero del Rebaño.

A CONSIDERAR

¿Primavera?

Creyeron haber tenido frío en Nueva York una semana antes. Lo cierto es que Toronto recibió a las Chivas con temperaturas bajo cero y condiciones muy probables de nieve o agua nieve durante el partido.

Ausencias

El Rebaño tiene tres ausencias para este partido: el arquero Rodolfo Cota y el lateral izquierdo Edwin Hernández por acumulación de tarjetas amarillas; así como el zaguero central Jair Pereira que cumple su segundo partido de suspensión.

Completos

A diferencia de Chivas, el Toronto tiene plantel completo para este primer cotejo, incluido el seleccionado estadounidense Jozy Altidore, quien se recuperó de un problema muscular el partido anterior y estará en el ataque.

El rival por Sergio Lugo

Cómo juega

Es un equipo muy bien dirigido, con una idea táctica muy inteligente y dominada. Juegan atrás con una línea de cinco, con dos carrileros que salen mucho y tres centrales muy altos que los hacen dominantes en el juego aéreo. Adelante tienen al mejor 10 de la Liga: Giovinco es muy inteligente, sabe meterse detrás de los contenciones para hacer mucho daño.

Virtudes

Son muy ordenados, pero también tienen desequilibrio con Giovinco, quien hace una gran sociedad con Jozy Altidore, que es un tipo muy fuerte, que sabe chocar, pero también jugar con la pelota. Chivas tiene que ser conciente de que tienen que nulificar a Giovinco, no pueden dejarlo jugar libre como lo hizo América porque como muestra están las tres asistencias y el gol que marcó en la serie con las Águilas.

Debilidades

Muy pocas, es un equipo muy compacto y con un dominio total sobre su idea de juego. Creo que si lo atacas sobre todo a través de la habilidad y velocidad de gente como Isaac Brizuela, Rodolfo Pizarro o Carlos Cisneros, los lastimas. A los tres centrales les cuesta marcar jugadores de estas características, creo que si Chivas le mete tres atacantes con un 4-3-3 o un 5-2-3, pueden hacerles mucho daño.

Qué partido podríamos ver

Chivas tiene que ser un equipo inteligente para nulificar ese esquema. Va a ser un partido de mucho músculo, muy físico; Guadalajara debe ser muy ordenado, pero también debe estar muy atento al tema del frío y no soslayar temas como salir a jugar con ropa térmica, los guantes, y que el arquero no deje de calentar aunque no tenga actividad. El calentamiento previo será más importante que nunca.

ARRASTRAN LA COBIJA

Toronto en la MLS

1 victoria en cuatro partidos, a cambio de tres derrotas.

3 goles a favor en cuatro encuentros de la campaña, a cambio de seis en contra.

11 su posición en la tabla, es el último de la Conferencia Este.

Chivas en la Liga MX

3 partidos ganados en 15 juegos, a cambio de seis derrotas.

14 goles a favor tiene el Rebaño en el torneo, a cambio de 21 en contra.

16 su posición en la tabla, es decir, antepenúltimo de la Liga.