“Archie” Solís espera que “Canelo” y Golovkin cumplan expectativa

La pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Gennady Golovkin, es esperada con ansiedad por los amantes al boxeo, como Ulises "Archie" Solís, quien espera un duelo con grandes emociones, pero cerrada en cuanto a un ganador por el estilo de cada uno.



La expectativa sobre esta pelea es alta, porque el problema de clembuterol que se presentó en el "Canelo" le dio más escándalo y "Archie" está seguro que se cumplirá con las expectativas, aunque aceptó que faltó investigación en ese tema.



"Porque el clembuterol lo que muchos no saben, es que es un inhibidor de sustancias prohibidas, no solamente es para bajar de peso, eso es mentira. El clembuterol borra el rastro de las sustancias y queda como eso, clembuterol".



Precisó el "Archie" que la comisión debe tener mucho cuidado en el tema, quizá debió profundizar más, ir al fondo, para que todo quede sin mancha para nadie y que se limpie la imagen.



"A mí me gustaría que la gente supiera para qué sirve el clembuterol, muchos piensan que es por la carne, pero no es cierto. La pelea como siempre, genera expectación, hay mucho de por medio y ¿Quién ganará? ¿El mejor, que cometa menos errores?".





Espera que los intereses de la empresa que tiene la pelea, deje correr todo como debe ser, para que se termine cuando deba ser, que si alguien tiene para noquear al otro se dé. Manifestó "Archie" que no tiene relación con el "Canelo", luego del problema personal que tuvieron pero desea que le vaya bien en su pelea, así lo precisó en conferencia de prensa en el lanzamiento de Decathlon.

LS