Andrea Becerra, la arquera jalisciense que domina el mundo y busca la gloria en 2025

El 2025 ha sido un año de ensueño para Andrea Becerra. La arquera jalisciense se ha consolidado como una de las grandes figuras del tiro con arco a nivel internacional, al punto de escalar hasta lo más alto del ranking mundial en la modalidad de arco compuesto. Sus actuaciones constantes, medallas en seriales internacionales y dominio frente a las mejores del planeta la han convertido en la número uno del mundo, un logro histórico para el deporte mexicano.

El ascenso de Becerra no ha sido casualidad. Con disciplina, talento y un temple envidiable, la tapatía ha mostrado una regularidad que le ha permitido estar siempre entre las protagonistas de las competencias más exigentes del calendario.

Estos resultados no solo la han posicionado como referente del arco compuesto, sino que también la ponen en la antesala de una oportunidad única: pelear por un lugar rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, edición en la que se estrenará el tiro con arco compuesto.

La arquera jalisciense tendrá un nuevo reto de gran envergadura este fin de semana, cuando inicie su participación en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco, que se disputará en Gwangju, Corea del Sur. Llega como la gran favorita a llevarse el oro en cada una de las pruebas en las que estará presente, respaldada por su condición de líder mundial y por el excelente momento que atraviesa en su carrera.

Andrea Becerra no solo carga con la responsabilidad de ser la mejor arquera de arco compuesto del planeta, sino también con la ilusión de México, que ve en ella a una de sus máximas representantes deportivas en este ciclo. Su mentalidad competitiva y la solidez que ha mostrado en los torneos previos la convierten en la rival a vencer en Gwangju, donde buscará escribir otro capítulo dorado en un 2025 que ya está marcado por sus hazañas.

Logros de Andrea Becerra en 2025

Serial de la Copa del Mundo

Oro | Prueba individual femenil en Florida Central

Oro | Prueba por equipos femenil en Florida Central

Oro | Prueba por equipos femenil en Shanghái

Oro | Prueba individual femenil en Antalya

Plata | Prueba por equipos femenil en Antalya

World Games Chengdu 2025

Oro | Prueba individual

Plata | Prueba por equipos mixtos

