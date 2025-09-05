Atlas Femenil aplasta a un Querétaro sin alma en el Jalisco

El Estadio Jalisco fue testigo de una goleada que dejó en evidencia a Querétaro Femenil, un equipo que apenas mostró resistencia y terminó humillado 6-2 por el Atlas en la Jornada 10 del Apertura 2025.

Las rojinegras no tuvieron que esforzarse demasiado para aprovechar las facilidades de una zaga queretana que regaló espacios, cometió errores infantiles y nunca encontró la forma de reaccionar. Desde temprano, Alexa Huerta (15’) y Karen Flores (28’) adelantaron a las locales, mientras que las visitantes apenas pudieron descontar gracias a un penal bien cobrado por Lía Morán (37’).

El inicio del complemento parecía dar aire a las queretanas con otro penal convertido por Daniela Carrandi (49’), que igualaba el marcador 2-2. Sin embargo, la ilusión duró poco. A partir de ahí, Querétaro se desfondó por completo. Brenda Cerén, que ingresó de cambio, marcó al 58’ y al 77’, además de cobrar un penal para aumentar la ventaja. Entre tanto, Sanjuana Muñoz selló la debacle con un doblete (62’ y 81’) que dejó claro quién mandó en la cancha.

Más allá de los goles, lo preocupante fue la imagen de Querétaro: un equipo pasivo, sin orden defensivo ni carácter competitivo. La facilidad con la que Atlas llegó al arco rival resultó alarmante y reflejó la fragilidad del cuadro visitante, que en ningún momento dio la impresión de poder pelear el partido en igualdad de condiciones.

Atlas femenil, sin necesidad de brillar, cumplió y aprovechó cada error rival para llevarse tres puntos. El triunfo los mantiene con aspiraciones en la parte alta de la tabla, pero la gran conclusión es la nula oposición de Querétaro, que se va del Jalisco goleado, exhibido y con mucho por replantear si no quiere seguir siendo el “cliente” cómodo del torneo.

El próximo encuentro de las rojinegras será en La Comarca Lagunera, visitando a Santos Laguna Femenil en partido correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2025, el próximo 15 de septiembre del 2025 en punto de las 19:00 horas.

MF