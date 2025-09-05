Chivas Femenil se impone ante León y termina con racha negativa

Chivas Femenil se reencontró con el triunfo después de vencer 1 a 2 a León en su visita a la casa del conjunto Esmeralda. El equipo de Antonio Contreras terminó una racha de dos partidos consecutivos sin victoria, reencontrándose con el triunfo de cara al Clásico Nacional.

El primer gol del encuentro llegó a través de la goleadora Rojiblanca, Alicia Cervantes, quien después de recibir el balón dentro del área sacó un disparo pegado al ángulo derecho y se incrustó en el marco para colocar el 0 a 1 favorable para Chivas Femenil.

Después de estar abajo en el marcador, llegó la reacción del conjunto local de manera inmediata, ya que, en la siguiente jugada, el balón llegó para Luciana García, quien con un toque suave definió para igualar el marcador con el 1 a 1.

En la parte complementaria, Chivas Femenil se volcó al frente en la búsqueda del tanto que le diera la ventaja y Antonio Contreras encontró el gol desde el banquillo, después de que modificaciones que realizó revolucionaron al conjunto Rojiblanco.

Joseline Montoya llegó a línea de fondo por la banda izquierda y después envió un centro al área que fue rechazado, el mismo que fue aprovechado por Joselyn De La Rosa, quien de primera intención definió con un disparo al ángulo para colocar el 1 a 2 en el juego.

Cuando el encuentro iba a terminar, Blanca Félix apareció de gran manera para evitar el gol que le pudo costar el triunfo, después de atajar un disparo de Selene Cortés y en el rebote rechazar de nueva cuenta el balón para mantener el marcador sin anotaciones y darle el triunfo a su equipo.

En su siguiente encuentro, Chivas Femenil visitará la Ciudad de México cuando se mida ante América en el Clásico Nacional; por su parte, León saldrá de casa en su siguiente partido, cuando se mida ante Atlético de San Luis Femenil.

MF