Los Charros de Jalisco dominan la serie 3-1 y están a solo un triunfo de clasificarse a la Serie del Rey. En el cuarto encuentro, disputado el jueves 4 de septiembre, los Charros vencieron 6-4 a los Sultanes de Monterrey en el Walmart Park.

La actuación más destacada fue la de Willie Calhoun, quien conectó dos cuadrangulares y produjo tres carreras. El triunfo en el montículo correspondió a Luis Iván Rodríguez, quien lanzó cinco entradas con solo dos carreras permitidas, mientras que Trevor Clifton obtuvo su sexto salvamento en la postemporada.

Charros de Jalisco: Con una ofensiva contundente y un bullpen confiable, buscarán asegurar su boleto a la final de la LMB.

Sultanes de Monterrey: Necesitados de un triunfo para mantener viva la serie, los regiomontanos apelarán a su experiencia y al respaldo de su afición para evitar la eliminación.