Viernes, 05 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes |

Charros vs Sultanes Momentos destacados | Juego 5, Serie de Campeonato de la Zona Norte

Charros de Jalisco y Sultanes disputan el Juego 5 de la Final de la Zona Norte en el Walmart Park

El Informador

Los Charros de Jalisco dominan la serie 3-1 y están a solo un triunfo de clasificarse a la Serie del Rey. En el cuarto encuentro, disputado el jueves 4 de septiembre, los Charros vencieron 6-4 a los Sultanes de Monterrey en el Walmart Park.

La actuación más destacada fue la de Willie Calhoun, quien conectó dos cuadrangulares y produjo tres carreras. El triunfo en el montículo correspondió a Luis Iván Rodríguez, quien lanzó cinco entradas con solo dos carreras permitidas, mientras que Trevor Clifton obtuvo su sexto salvamento en la postemporada.

Charros de Jalisco: Con una ofensiva contundente y un bullpen confiable, buscarán asegurar su boleto a la final de la LMB.

Sultanes de Monterrey: Necesitados de un triunfo para mantener viva la serie, los regiomontanos apelarán a su experiencia y al respaldo de su afición para evitar la eliminación.

CHARROS

CHARROS
4
2
SULTANES
SULTANES

¡Una carrera más para Jalisco!

Cuarta baja

Zac Grotz se mantiene firme y consigue sacar la entrada en orden, dejando la ventaja para los Charros.

 

Sultanes 2‑3 Charros.

Cuarta alta

Kingham empieza dominando a Stowers, pero Gil conecta hit al derecho. Calhoun saca jonrón para empatar, Garlick se embasa por boleto y Fuentes conecta doblete que impulsa la carrera de Garlick. 

 

Charros toma la delantera sobre Sultanes: 3-2.

¡Anota Charros!

Josh Lester conecta un doblete que impulsa a Kyle Garlick, quien cruza el plato desde las bases y suma una carrera más para los Charros.

¡Home Run de Charros de Jalisco!

¡Willie Calhoun no se queda atrás y responde con poder! Con Mateo Gil anclado en primera, Calhoun conecta sólido y la pelota se va del otro lado de la barda para empatar la pizarra.

Tercera baja

Zac Grotz comienza el episodio retirando a Víctor Núñez con rola a la intermedia. Luego, Ramiro Peña conecta sencillo al jardín central y deja servido el terreno para Josh Lester, quien no perdona y la saca del parque por el jardín derecho, dándole la ventaja a los locales.

 

Víctor Mendoza es contenido con un elevado profundo al derecho y Zoilo Almonte también cae con rola a segunda.

 

Sultanes toma la delantera: 2‑0 sobre Charros.

¡Home Run de Sultanes!

Con autoridad y precisión, Joshua Benjamin Lester conecta un tablazo que no deja dudas: home run de dos carreras.

Tercera alta

Nolan Kingham continúa mostrando autoridad sobre el montículo. Domina sin titubeos a los maderos visitantes y mantiene el empate sin carreras. Sultanes 0‑0 Charros.

Segunda alta

Nolan Kingham luce fino desde la loma y se despacha a los bateadores jaliscienses sin mayor complicación. Los retira en fila y mantiene el duelo en ceros. Sultanes 0‑0 Charros.

Primera baja

Zac Grotz recibe un hit, pero sin despeinarse logra domar la entrada con firmeza. Sale ileso de la entrada y mantiene el juego en tablas. Sultanes 0‑0 Charros.

Primera alta

Nolan Kingham permitió un hit tempranero, pero mantuvo el temple desde la lomita y logró mantener intacto el marcador. Cuelga el cero y no permite daño. Sultanes y Charros siguen sin hacerse nada: 0-0.

Temas

Lee También