Ancer inicia mal en el PGA Championship

Abraham Ancer es el único mexicano en ver acción junto con los mejores golfistas del mundo en el PGA Championship, en el complicado campo de Bethpage Black Course.

Ayer, en la primera ronda, Ancer vio actividad por la mañana con un inicio sólido con seis pares seguidos, hasta su primer tropiezo. Desafortunadamente, el mexicano no contó con el mejor cierre marcando dos bogeys más, un doble-bogey y dos birdies para un total de tres arriba de par, (73 golpes). A pesar de no haber tenido el mejor arranque, el nacido en Reynosa realizó un buen trabajo al no alejarse mucho en el tablero, pues se encuentra empatado en el lugar 74, sin embargo está a sólo tres golpes del Top 20.

El líder es el campeón defensor, Brooks Koepka, quien firmó la única ronda sin errores. El estadounidense marcó récord de campo de siete abajo de par (63 golpes).

Entre los notables, Tiger Woods tuvo un mal comienzo al terminar con una primera ronda de 72 golpes, empatado en el lugar 51.