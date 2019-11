Ancer confirma su participación en los Olímpicos de Tokio

El mexicano Abraham Ancer deseó jugar contra su ídolo, Tiger Woods, en la próxima Presidents Cup, confirmó su participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y quiere tener un gran resultado en el Mayakoba Golf Classic.

El de Reynosa, Tamaulipas, es junto a Carlos Ortiz la carta fuerte del golf mexicano en esta edición del torneo mexicano, el cual va a iniciar hoy en el campo El Camaleón, donde se reúnen 132 jugadores de varias partes del mundo, entre ellos el australiano Jason Day y el estadounidense Matt Kuchar, quien defiende el título.

En su elección de torneos para el próximo año dijo que está la de participar en los cuatro eventos mayores y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. “Para Río 2016 no tuve la oportunidad de calificar, me quedé con la espinita. La verdad que me encantaría ser parte de eso”.