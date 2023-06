Ana Guevara se lanza nuevamente contra equipo la Selección Mexicana de Natación Artística

Nuevamente la ex atleta mexicana, Ana Gabriela Guevara, volvió estar en el ojo del huracán pues una vez más se lanzó contra la Selección Mexicana de Natación Artística, esto luego de que realizará el comentario "que vendan calzones o Avon".

La titular de la Conade dijo ese comentario luego de que las mismas competidoras comenzaran a buscar recursos por su propia cuenta con el objetivo de obtener fondos suficientes para poder ir a sus competencias, una de ellas la Copa del Mundo en Egipto que se realizó del 13 al 15 de mayo pasado y en donde las mexicanas lograron obtener medallas.

Incluso las nadadoras mencionaron que no les daba pena vender ese tipo de productos y no tenía nada de malo hacerlo.

Tras unos días de los comentarios, Ana Guevara respondió a los comentarios que hicieron las nadadoras hace apenas unos días, tras encabezar el abanderamiento del representativo de Tabasco que estará en los juegos Conade.

"Es un tema de definiciones, yo preguntaría, ¿cómo le voy a pasar un traje de baño? Calzón de baño o traje de baño, es lo mismo, si tienen conflictos con los calzones, que se los quiten, pero yo no las mandé a vender calzones, ellas se pusieron a vender calzones. Yo lo único que dije es que, si quieren seguir vendiendo, que sigan vendiendo, yo no las mandé, ese es el detalle. Pero si tienen conflictos con la ropa interior, pues que dejen de ponérsela", aseguró la ex velocista en declaraciones publicadas por "El Heraldo de Tabasco".

Ana también recalcó en esa charla que "las cosas están sanas en la Conade" y argumentó que "muchas cosas que dicen o que dicen casi todos es mentira".

